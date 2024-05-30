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Установку защиты на БТР-82А показали на видео

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Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС.

МО России показало установку комплекта дополнительной защиты на БТР-82А

Ремонтники группировки российских войск «Восток» оснащают бронетехнику комплектами дополнительной защиты. Доработку бронетранспортера БТР-82А при помощи штатного комплекта показало Минобороны (МО) России на видео в Telegram.



«Пункт обслуживания и ремонта ВВСТ (вооружения, военной и спецтехники — прим. «Ленты ру») развернут в ближайшем к линии боевого соприкосновения тыловом районе. Здесь проводится ремонт практически всей номенклатуры военной техники, а также ее легкая модернизация. Военнослужащие доукомплектовывают военную технику противодроновыми решетками и динамической защитой», — говорится в сообщении.

На записи показана установка комплекта дополнительных листов брони и решетчатых экранов. Считается, что листы обеспечивают защиту от пуль крупнокалиберного стрелкового оружия, а решетки снижают эффективность кумулятивных средств поражения. Впервые этот комплект продемонстрировали на БТР-82АТ в 2019 году.

Мастер по ремонту техники Игорь отметил, что комплект можно установить за сутки. Также машина на видео получила экран для защиты крыши корпуса от дронов.

В апреле индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил, что российские боевые машины пехоты БМП-3М, БТР-82А и боевые машины поддержки танков «Терминатор» получат снаряды с дистанционно управляемым взрывателем.

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