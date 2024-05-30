Войти
Lenta.ru

Рухнувший в США военный самолет был уникальным

514
0
0
Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup / Reuters
Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup / Reuters.

CBS: упавший в Нью-Мексико самолет был модифицированной версией истребителя F-35

Военный самолет, потерпевший крушение в штате Нью-Мексико, был модифицированной версией истребителя F-35. Об этом сообщил телеканал CBS News, ссылаясь на неназванные источники в Пентагоне.

Представители оборонного ведомства рассказали, что судно направлялось на военно-воздушную базу в Южной Калифорнии.

О падении американского военного самолета сообщалось ранее. На месте происшествия начался пожар, он уже потушен. На борту находился только пилот, его доставили в больницу с серьезными травмами.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
США
Продукция
F-35
Похожие новости
22.02.2012
Военная перестроика Обамы
18.01.2012
Неудачный первенец пятого поколения
05.09.2011
Беспилотники настойчиво просят связи с землей
01.09.2010
Минобороны США намерено провести реформу структуры ВВС страны
14.08.2009
Торг уместен
24.09.2008
Американцы испытали помехозащищенную ракету
17.03.2008
Невидимка прошлого века
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.05 15:03
  • 5
О Гос. программах вооружений при Путине.
  • 30.05 14:32
  • 1
«Российское мастерство и изобретательность»: пушку от БМП-1 переделали в буксируемое орудие
  • 30.05 13:19
  • 1643
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.05 11:02
  • 2
Из-за российских успехов Белый дом пересматривает часть красных линий (The Washington Post, США)
  • 30.05 09:30
  • 8
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 29.05 15:16
  • 0
Силы быстрого реагирования НАТО – готовность номер один
  • 29.05 15:00
  • 11
РЛС "Воронеж" накроет всех
  • 29.05 14:56
  • 1
Владимир Кулишов: пограничники усовершенствовали службу в нынешних условиях
  • 29.05 10:15
  • 1
Французский журналист о ситуации на Украине: боевой дух войск крайне низкий (Le Monde, Франция)
  • 29.05 02:41
  • 1
Часть американских вооружений на Украине обезврежена российскими помехами (The New York Times, США)
  • 28.05 15:11
  • 1
Сосуществование палестинского и израильского государств является гарантией безопасности для Израиля - Боррель
  • 28.05 14:44
  • 1
Bild: Британия, Канада и Эстония готовы доставлять помощь прямо на территорию Украины
  • 28.05 11:48
  • 1
Союзное государство – сила двух суверенных стран
  • 28.05 03:13
  • 1
Москва и Ташкент продолжат сотрудничество в оборонной сфере
  • 27.05 18:35
  • 3
Мантуров рассказал о формировании новой госпрограммы вооружений