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На Украине оснастили «мангалом» еще один Abrams

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Фото: Leah Millis / Reuters
Фото: Leah Millis / Reuters.

На Украине заметили американский танк M1A1SA Abrams с защитным козырьком

Еще один танк M1A1SA Abrams, переданный Украине США, оснастили защитным козырьком на крыше башни, который называют «мангалом». На фотографию машины обратил внимание Telegram-канал «Воевода вещает».



На снимке видна передняя часть машины с типичным набором защитных конструкций. Верхнюю и нижнюю деталь корпуса прикрыли блоками советской динамической защиты «Контакт», а дополнительную защиту лобовых листов башни обеспечивают решетчатые экраны. Также экраном прикрыли крышу башни, которую поражают FPV-дроны и сбрасываемые с квадрокоптеров боеприпасы.

Ранее в мае на Украине заметили Abrams c комплектом динамической защиты M-19 Abrams Reactive Armor Tiles (ARAT), который дополнили советским «Контактом» и решетками на башне.

В апреле стало известно, что российские военные захватили инженерную машину разминирования M1150 Assault Breacher Vehicle (ABV) на базе танка Abrams на авдеевском направлении. Машину весом 75 тонн эвакуировали двумя тягачами.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
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