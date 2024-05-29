AFP: Украина использовала западное оружие для удара близ Краснодара

Агентство не уточняет, о каком объекте идет речь и когда это произошло

ПАРИЖ, 28 мая. /ТАСС/. Киевский режим уже неоднократно использовал западное оружие для нанесения ударов по территории РФ, в том числе близ Краснодара. Такие данные приводит Agence France-Presse со ссылкой на "множество западных источников".

Агентство утверждает, что удар наносился к западу от Краснодара, однако не уточняет, о каком объекте идет речь и когда это произошло.

Отставной полковник французской морской пехоты Мишель Гойя, комментируя по просьбе агентства, удары западным оружием по территории РФ, выразил мнение, что "согласно истории, никогда военная помощь одной державы другой не приводила к конфликту". "Москва утверждала, что Крым неприкосновенен. Украинцы ударили по нему американским оружием, и ничего не произошло", - заявил Гойя.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе визита в ФРГ выступил за разрешение Киеву наносить удары по военным объектам на территории России западным оружием. Он уточнил, что поддерживает атаки на объекты, откуда запускаются ракеты по территории Украины, однако выступил против нападений при помощи западных вооружений на гражданские или незадействованные в СВО военные объекты.

Среди стран Запада, поставляющих оружие Украине, нет единства мнений по поводу ограничений на его использование. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявлял, что США не оказывают помощь Киеву в применении американских вооружений за пределами Украины. Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно отмечал, что исключает поставку Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus, так как Берлин не сможет сохранить контроль над управлением целями без отправки на Украину немецких военнослужащих, что, по его словам, является чертой, которую он не хочет переступать. В то же время, как сообщила газета The New York Times со ссылкой на свои источники, госсекретарь США Энтони Блинкен после недавнего визита в Киев намерен предложить президенту Джо Байдену снять запрет на нанесение Украиной ударов американскими вооружениями по российской территории.