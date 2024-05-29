ЕС и НАТО теперь угрожают лидерам других государств "судьбой Фицо" (infoBRICS, Китай)

infoBRICS: Запад пошел на крайности из-за отказа Грузии враждовать с Россией

Запад оказался в настолько ужасном положении, что не чурается открыто угрожать жизни политических лидеров других стран, пишет infoBRICS. Так, за отказ подчиняться премьеру Грузии напомнили о "судьбе Фицо". Однако Тбилиси прекрасно понимает: конфликт с Москвой ему совсем не нужен.

Драголюб Боснич

По мере того, как политический Запад сходит с ума, его и без того отвратительный дипломатический "этикет" – в виде выкручивания рук и угроз санкций – теперь сменяется убийствами лидеров других стран и террористическими атаками на военные сверхдержавы. И, что еще хуже, похоже, что высшие должностные лица ЕС и НАТО настолько оторваны от реальности, что теперь открыто угрожают лидерам даже номинально "союзных" государств. Так, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что в разговоре с ним о принятом законе об "иностранных агентах" один из еврокомиссаров делал ему угрожающие намёки, приводя в пример недавнее покушение на премьера Словакии Роберта Фицо.

Следуя вышеупомянутому дипломатическому "этикету", существующему во всех цивилизованных обществах (что автоматически исключает "райский сад"), Кобахидзе отказался назвать имя еврокомиссара, который ему угрожал. Однако 23 мая вышеупомянутый чиновник раскрыл себя – им оказался Оливер Вархели, еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства. Вархели признал, что разговаривал с Кобахидзе по телефону, но настаивает на том, что премьер-министр Грузии якобы "вырвал его слова из контекста". Говоря о возможных санкциях и мерах, которые Евросоюз примет против Грузии, если её правительство не отменит закон об "иностранных агентах", он недвусмысленно намекнул на организованное Североатлантическим альянсом покушение на Фицо.

"Перечисляя эти меры, Вархели отметил: “Вы же видели, что случилось с Фицо, и вам следует быть очень осторожными”", – заявил Кобахидзе.

Можно предположить, что это было, скорее всего, "дружеским предупреждением", поскольку Вархели – выходец из рядов партии "Фидес", возглавляемой премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. С другой стороны, Брюссель умеет создавать "лояльность" – в основном с помощью шантажа и принуждения – среди своих высокопоставленных чиновников. Сам Орбан наверняка не допустил бы ничего подобного, особенно когда речь идет о покушении на Фицо, ведь словацкий премьер, пожалуй, единственный независимый лидер страны-члена ЕС и НАТО. Орбану нет смысла позволять кому-то из своих людей угрожать подобным образом, особенно используя в качестве примера покушение на своего союзника. Таким образом, Вархели, скорее всего, действовал самостоятельно во время этого неоднозначного телефонного разговора.

Впрочем, неважно, угрожал ли еврокомиссар из-за своей лояльности Брюсселю или посылал "дружеское предупреждение". Что действительно имеет значение, так это тот факт, что Вархели, по сути, признал, кто стоит за нападением на Фицо. Это ясно показывает, что Запад не терпят независимости в любом виде. После более чем 20 лет пребывания у власти правительств, поставленных ЦРУ, Грузия, мягко говоря, находится в плачевном состоянии. Политический Запад втянул несчастную страну в конфронтацию со своим историческим союзником Россией <…> и сейчас пытается подтолкнуть ее к очередному конфликту с Москвой.

Прекрасно понимая, что у него не будет никакой надежды на победу, Тбилиси мудро избежал этого, отказавшись присоединиться к антироссийским санкциям, не говоря уже о поставках оружия неонацистской хунте, как того изначально требовали Евросоюз и Североатлантический альянс. <…> Однако большинство грузин прекрасно понимают тщетность борьбы с Кремлем, поэтому они избрали нынешнее правительство, гораздо более независимое, чем его глупые русофобские предшественники. Один из способов убедиться в том, что этот подход, основанный на реальной политике, сохранится, – принять более активную стратегию по борьбе с иностранным вмешательством.

В рамках своей агрессии против стран бывшего Восточного блока США, Евросоюз и НАТО финансируют многочисленные неправительственные организации, целью которых является проецирование их так называемой "мягкой силы". Таким образом, в действительности эти неправительственные организации финансируются государством, но не национальными правительствами. Как правило, неправительственные организации являются опасными прикрытиями для ЦРУ/МИ-6, которые могут нанести реальный ущерб странам-мишеням, в частности, вызывая беспорядки в те моменты, когда это нужно, чтобы поставить страну на колени. Этот подход занимает центральное место в агрессии Запада против всего мира, о чем свидетельствует полный хаос, царящий не только в Восточной Европе, но и на Ближнем Востоке, где была организована так называемая "арабская весна".

За этими тщательно скоординированными операциями следуют военные действия – либо со стороны самой НАТО, либо через ее многочисленных прокси-террористов. Иногда даже и то, и другое, если политический Запад полон решимости уничтожить страну или целый регион, как это было на Ближнем Востоке в последние несколько десятилетий. Однако Грузия имеет особое значение, поскольку это одна из стран, непосредственно граничащих с Россией. В рамках своей "ползучей" осады евразийского гиганта НАТО пытается превратить всех его соседей во врагов. Будь то Белоруссия (попытки свергнуть президента Александра Лукашенко в последние годы), Казахстан (попытка государственного переворота в январе 2022 года), Украина и так далее. Политический Запад будет и дальше пытаться втянуть Россию в новые войны, чтобы помешать ее возрождению в качестве геополитической и военной сверхдержавы.

Защитники независимости в Тбилиси не являются пророссийскими. Однако они прекрасно понимают, что Москва никуда не денется. Поэтому для Грузии гораздо лучше продолжать выстраивать рабочие отношения с Россией, особенно в плане экономического сотрудничества. ЕС слишком далеко и слишком занят своими многочисленными проблемами. Он не может помочь Тбилиси, даже если бы захотел, а НАТО уже не раз доказывала, что не в состоянии защитить маленькую кавказскую страну. Таким образом, их поддержка продолжающейся вражды между Кремлем и Грузией обнажает роль последней как отвлекающего фактора, а, возможно, даже и как жертвенного агнца в войне политического Запада с Россией. Очевидно, что любой хоть сколько-нибудь здравомыслящий человек сделает все, чтобы избежать столь нелестной и абсолютно самоубийственной роли.

Кобахидзе также отметил, что "ряд высокопоставленных иностранных политиков не чураются открытого шантажа в адрес грузинского народа и избранного им правительства. И действительно, Брюссель и Вашингтон, по сути, набросились на Тбилиси, чтобы добиться отмены суверенного закона. Они даже заставили президента Грузии французского происхождения Саломе Зурабишвили наложить вето на законопроект. Очевидно, что это не первый раз, когда политический Запад поддерживает диктатуры, чтобы сохранить проекцию своей власти в странах-мишенях. Единственная разница между подходом Вашингтона и Брюсселя заключается в том, что первый готов дать несколько "пряников" вместо того, чтобы просто угрожать "кнутом". Соединенные Штаты, например, готовы предоставить Грузии некоторые, хотя и смехотворные, уступки, если она отменит закон.

С другой стороны, ЕС только что полностью исключил "пряник" из уравнения, пригрозив Грузии концом ее "европейского будущего", если законопроект будет принят. Однако если раньше "кнут" использовался только для санкций в отношении непокорных вассалов и государств-сателлитов, то теперь, похоже, он включает в себя открытые нападения на политическое руководство. Это сигнализирует об отчаянии Запада, поскольку страны просто хотят избежать прямого столкновения между сверхдержавами. Кобахидзе и сам сказал нечто подобное, заявив, что параллель, проведенная с попыткой убийства Роберта Фицо, "напоминает нам, что глобальная партия войны является чрезвычайно опасной силой, которая сделает все, чтобы посеять хаос в Грузии". Это ясно показывает, почему Кобахидзе или любой другой защитник независимости является мишенью для ЕС и НАТО.

Примечание ИноСМИ: грузинский парламент большинством голосов преодолел вето президента на закон об иноагентах.