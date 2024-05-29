Войти
Военное обозрение

Швеция собирается разместить своё командование в 500 противорадиационных контейнерах

249
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Швеции заключило четырехлетний контракт стоимостью £100 млн с британской компанией Marshall, предусматривающий проектирование и производство полутысячи противорадиационных укрытий, которые предназначены для размещения командного состава.

Командные пункты будут базироваться в стандартных 20-футовых контейнерах. Всего заказано 500 таких КП.

Высокоманевренные и быстро развертываемые КП повысят оперативную устойчивость ВС Швеции при проведении операций на открытой местности, на побережье и в городах

- говорится на сайте компании.

Источник изображения: topwar.ru

Выполнение столь большого заказа будет распределено между предприятиями в Британии и Канаде. КП с электромагнитным экранированием будут выпускаться в 16 модификациях, большая часть которых оборудована системами РХБЗ, а один из вариантов имеет баллистическую защиту. Размещенные в контейнерах системы будут специализироваться на выполнении различных функций, таких как командование, связь, техническая и сетевая поддержка.

В современных боевых реалиях командные пункты порой становятся целью для ракетных ударов из-за их длительной работы на одной позиции. В связи с этим от КП требуется та же маневренность, что и от подчиненных им подразделений.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Швеция
Проекты
ЯО
Похожие новости
08.10.2012
Израиль намерен предотвратить библейский Апокалипсис
25.01.2012
Машин все меньше, они все старше — часть II
16.11.2011
Путь к последнему причалу
28.01.2011
Дружба как прикрытие
24.05.2010
III Международный салон «Комплексная безопасность-2010» завершен
07.07.2008
Жизнь в зоне мертвых подлодок
08.10.2007
НЕСКОНЧАЕМАЯ МИЛИТАРИЗАЦИЯ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ. Военные расходы всех стран мира продолжают расти, утверждают эксперты СИПРИ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.05 19:20
  • 3
О Гос. программах вооружений при Путине.
  • 29.05 19:06
  • 1635
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.05 18:49
  • 7
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 29.05 15:16
  • 0
Силы быстрого реагирования НАТО – готовность номер один
  • 29.05 15:00
  • 11
РЛС "Воронеж" накроет всех
  • 29.05 14:56
  • 1
Владимир Кулишов: пограничники усовершенствовали службу в нынешних условиях
  • 29.05 10:15
  • 1
Французский журналист о ситуации на Украине: боевой дух войск крайне низкий (Le Monde, Франция)
  • 29.05 02:41
  • 1
Часть американских вооружений на Украине обезврежена российскими помехами (The New York Times, США)
  • 28.05 15:11
  • 1
Сосуществование палестинского и израильского государств является гарантией безопасности для Израиля - Боррель
  • 28.05 14:44
  • 1
Bild: Британия, Канада и Эстония готовы доставлять помощь прямо на территорию Украины
  • 28.05 11:48
  • 1
Союзное государство – сила двух суверенных стран
  • 28.05 03:13
  • 1
Москва и Ташкент продолжат сотрудничество в оборонной сфере
  • 27.05 18:35
  • 3
Мантуров рассказал о формировании новой госпрограммы вооружений
  • 26.05 21:35
  • 0
О мерах авиации против ЗРВ
  • 26.05 19:37
  • 7
Неизбежность Тайваня