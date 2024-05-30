Войти
ТАСС

Движение "Юнармия" объединяет более 1,6 млн участников

462
0
0
Юнармия
Юнармия.
Источник изображения: РИА Новости/Евгений Биятов

Как отметил генерал-полковник Виктор Горемыкин, юнармейцы активно поддерживают участников специальной военной операции

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Движение "Юнармия" по всей стране объединяет более 1,6 млн молодых людей и девушек. Об этом говорится в обращении министра обороны РФ Андрея Белоусова к участникам Всероссийского юнармейского форума "Юнармия: от смелых поступков - к новым делам".

Как сообщили в Минобороны России, в Подмосковье на базе учебно-методического центра "Аванград" прошла торжественная церемония закрытия форума, организованного Главным военно-политическим управлением (ГВПУ) Вооруженных сил (ВС) РФ и главным штабом движения "Юнармия". В форуме приняли участие юнармейцы из 89 регионов России. "Сегодня юнармейское движение объединяет более одного миллиона шестисот тысяч неравнодушных мальчишек и девчонок, помогает им получить полезные знания, раскрыть творческий потенциал, почувствовать себя сопричастными судьбе страны", - подчеркнул Белоусов в своем обращении к участникам мероприятия. Текст обращения в ходе церемонии зачитал заместитель министра обороны России - начальник ГВПУ ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Горемыкин отметил, что юнармейцы активно поддерживают участников специальной военной операции. Они стали инициаторами проекта "Письмо солдату", который получил всенародный масштаб. "Отрадно, что год от года движением "Юнармия" наращивается число масштабных проектов, увеличивается охват детей и подростков, участвующих в них", - обратился к участникам форума Горемыкин.

Также начальник главного штаба "Юнармии" Никита Нагорный подвел итоги работы движения за 8 лет, озвучил задачи на ближайшие 5 лет. "За прошедшие годы "Юнармия" при поддержке Минобороны России выстроила слаженную и прочную систему военно-патриотических мероприятий. Мы не только чтим память героев прошлого, но и активно поддерживаем героев современности - бойцов специальной военной операции. Одной из приоритетных задач в настоящее время является поддержка и развитие "Юнармии" в новых регионах РФ, а также на приграничных территориях", - отметил Нагорный.

Кроме того, были подведены итоги акций и инициатив движения "Юнармия", в том числе "Верни Герою имя", "Вахта памяти", "Граффити. Защитник", "Эстафета добра", "Письмо солдату". В частности, в ходе акции "Верни Герою имя" в 2023 году были приведены в порядок 7,5 тыс. воинских захоронений, 5 тыс. обелисков и мемориалов. В этой работе приняли участие более 2,5 млн человек. Участники СВО, удостоенные звания Герой России, а также кавалеры орденов Мужества и других государственных наград вручили проявившим мужество и отвагу юнармейцам знаки отличия "Юнармейская Доблесть" 1 степени.

Также в ходе мероприятия были анонсированы акции, организованные движением "Юнармия" и приуроченные к предстоящему в 2025 году 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В завершение форума состоялась торжественная отправка в зону СВО более 100 тонн гуманитарного груза, включающего более 1 тыс. окопных свечей и 45 тыс. писем для военнослужащих от детей. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
23.08.2006
Игра в санкции
22.08.2006
ВВС России и Белоруссии подготовили документы по созданию единой региональной системы ПВО двух стран
22.08.2006
Начальник Генштаба ВС РФ и начальник штаба Сухопутных войск Индии обсудили в Москве вопросы сотрудничества в военной области
17.08.2006
Американский генерал учится летать на нашем "МиГе"
16.08.2006
Производство нового военного самолета Ил-76МФ будет переведено из Ташкента в Ульяновск
16.08.2006
Новая зенитная система С-400 "Триумф" будет оснащаться новыми ракетами
11.08.2006
Россия и Индия вместе создадут военный самолет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.05 15:03
  • 5
О Гос. программах вооружений при Путине.
  • 30.05 14:32
  • 1
«Российское мастерство и изобретательность»: пушку от БМП-1 переделали в буксируемое орудие
  • 30.05 13:19
  • 1643
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.05 11:02
  • 2
Из-за российских успехов Белый дом пересматривает часть красных линий (The Washington Post, США)
  • 30.05 09:30
  • 8
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 29.05 15:16
  • 0
Силы быстрого реагирования НАТО – готовность номер один
  • 29.05 15:00
  • 11
РЛС "Воронеж" накроет всех
  • 29.05 14:56
  • 1
Владимир Кулишов: пограничники усовершенствовали службу в нынешних условиях
  • 29.05 10:15
  • 1
Французский журналист о ситуации на Украине: боевой дух войск крайне низкий (Le Monde, Франция)
  • 29.05 02:41
  • 1
Часть американских вооружений на Украине обезврежена российскими помехами (The New York Times, США)
  • 28.05 15:11
  • 1
Сосуществование палестинского и израильского государств является гарантией безопасности для Израиля - Боррель
  • 28.05 14:44
  • 1
Bild: Британия, Канада и Эстония готовы доставлять помощь прямо на территорию Украины
  • 28.05 11:48
  • 1
Союзное государство – сила двух суверенных стран
  • 28.05 03:13
  • 1
Москва и Ташкент продолжат сотрудничество в оборонной сфере
  • 27.05 18:35
  • 3
Мантуров рассказал о формировании новой госпрограммы вооружений