Движение "Юнармия" объединяет более 1,6 млн участников

Как отметил генерал-полковник Виктор Горемыкин, юнармейцы активно поддерживают участников специальной военной операции

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Движение "Юнармия" по всей стране объединяет более 1,6 млн молодых людей и девушек. Об этом говорится в обращении министра обороны РФ Андрея Белоусова к участникам Всероссийского юнармейского форума "Юнармия: от смелых поступков - к новым делам".

Как сообщили в Минобороны России, в Подмосковье на базе учебно-методического центра "Аванград" прошла торжественная церемония закрытия форума, организованного Главным военно-политическим управлением (ГВПУ) Вооруженных сил (ВС) РФ и главным штабом движения "Юнармия". В форуме приняли участие юнармейцы из 89 регионов России. "Сегодня юнармейское движение объединяет более одного миллиона шестисот тысяч неравнодушных мальчишек и девчонок, помогает им получить полезные знания, раскрыть творческий потенциал, почувствовать себя сопричастными судьбе страны", - подчеркнул Белоусов в своем обращении к участникам мероприятия. Текст обращения в ходе церемонии зачитал заместитель министра обороны России - начальник ГВПУ ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Горемыкин отметил, что юнармейцы активно поддерживают участников специальной военной операции. Они стали инициаторами проекта "Письмо солдату", который получил всенародный масштаб. "Отрадно, что год от года движением "Юнармия" наращивается число масштабных проектов, увеличивается охват детей и подростков, участвующих в них", - обратился к участникам форума Горемыкин.

Также начальник главного штаба "Юнармии" Никита Нагорный подвел итоги работы движения за 8 лет, озвучил задачи на ближайшие 5 лет. "За прошедшие годы "Юнармия" при поддержке Минобороны России выстроила слаженную и прочную систему военно-патриотических мероприятий. Мы не только чтим память героев прошлого, но и активно поддерживаем героев современности - бойцов специальной военной операции. Одной из приоритетных задач в настоящее время является поддержка и развитие "Юнармии" в новых регионах РФ, а также на приграничных территориях", - отметил Нагорный.

Кроме того, были подведены итоги акций и инициатив движения "Юнармия", в том числе "Верни Герою имя", "Вахта памяти", "Граффити. Защитник", "Эстафета добра", "Письмо солдату". В частности, в ходе акции "Верни Герою имя" в 2023 году были приведены в порядок 7,5 тыс. воинских захоронений, 5 тыс. обелисков и мемориалов. В этой работе приняли участие более 2,5 млн человек. Участники СВО, удостоенные звания Герой России, а также кавалеры орденов Мужества и других государственных наград вручили проявившим мужество и отвагу юнармейцам знаки отличия "Юнармейская Доблесть" 1 степени.

Также в ходе мероприятия были анонсированы акции, организованные движением "Юнармия" и приуроченные к предстоящему в 2025 году 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В завершение форума состоялась торжественная отправка в зону СВО более 100 тонн гуманитарного груза, включающего более 1 тыс. окопных свечей и 45 тыс. писем для военнослужащих от детей.