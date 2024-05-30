На вооружении ВСУ замечен «гибрид» ЗРК «Бук» и американских ракет

Источник изображения: topwar.ru
ЗРК «Бук-М2Э»
Одним из достаточно уникальных образцов вооружений, используемых в украинском конфликте, является ЗРК FrankenSAM. Данная система попадала в кадр лишь несколько раз, представляя собой довольно редкое изделие, в том числе при её поражении беспилотником в этом месяце. Теперь она была замечена на фотографии, сделанной солдатами ВСУ, будучи прикрытой камуфляжной сеткой.
FrankenSAM – это «гибрид», созданный путём адаптации советского ЗРК «Бук» к применению американских зенитных ракет AIM-7 Sparrow с радиолокационным наведением и RIM-7 Sea Sparrow с полуактивной радиолокационной ГСН, а также УРВВ с тепловым наведением AIM-9M Sidewinder.
- отмечается в западной прессе.
На Западе распространено мнение, что трансформация «Бука» в FrankenSAM проводится американскими специалистами. Однако, скорее всего, она осуществляется странами Восточной Европы, так как возможность интеграции западных средств поражения с советскими ЗРК ранее изучалась в Польше и Чехии, где предпринимались попытки установить ракеты RIM-7 и RIM-162 ESSM на ЗРК «Куб» - экспортный вариант «Бука».
Источник изображения: topwar.ru
Судя по опубликованным изображениям, FrankenSAM сохранил как оригинальный механизм запуска ракет, так и прежнее радиолокационное оборудование, хотя, возможно, основные частоты и модуляции потребовали корректировки.
Адаптация к ракетам RIM-7 существенно сократила радиус действия «Бука».с 30 км, которые покрывала типовая для него ЗУР 9М38, до 20 км.
- полагают в западной прессе.