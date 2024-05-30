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Военное обозрение

На вооружении ВСУ замечен «гибрид» ЗРК «Бук» и американских ракет

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Источник изображения: topwar.ru

ЗРК «Бук-М2Э»

Одним из достаточно уникальных образцов вооружений, используемых в украинском конфликте, является ЗРК FrankenSAM. Данная система попадала в кадр лишь несколько раз, представляя собой довольно редкое изделие, в том числе при её поражении беспилотником в этом месяце. Теперь она была замечена на фотографии, сделанной солдатами ВСУ, будучи прикрытой камуфляжной сеткой.

FrankenSAM – это «гибрид», созданный путём адаптации советского ЗРК «Бук» к применению американских зенитных ракет AIM-7 Sparrow с радиолокационным наведением и RIM-7 Sea Sparrow с полуактивной радиолокационной ГСН, а также УРВВ с тепловым наведением AIM-9M Sidewinder.

Проект FrankenSAM демонстрирует сочетание старых и новых технологий, повышая оборонительные возможности Украины в условиях продолжающегося конфликта

- отмечается в западной прессе.

На Западе распространено мнение, что трансформация «Бука» в FrankenSAM проводится американскими специалистами. Однако, скорее всего, она осуществляется странами Восточной Европы, так как возможность интеграции западных средств поражения с советскими ЗРК ранее изучалась в Польше и Чехии, где предпринимались попытки установить ракеты RIM-7 и RIM-162 ESSM на ЗРК «Куб» - экспортный вариант «Бука».

Источник изображения: topwar.ru

Судя по опубликованным изображениям, FrankenSAM сохранил как оригинальный механизм запуска ракет, так и прежнее радиолокационное оборудование, хотя, возможно, основные частоты и модуляции потребовали корректировки.

Адаптация к ракетам RIM-7 существенно сократила радиус действия «Бука».с 30 км, которые покрывала типовая для него ЗУР 9М38, до 20 км.

Однако основная проблема заключается в доступности ракет 9М38, которые, если и всё еще находятся в производстве, то выпускаются только в России. Таким образом, переход на ракету RIM-7 не только прагматичен, но и оказался быстрым и эффективным решением

- полагают в западной прессе.

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Страны
Польша
Россия
США
Украина
Чехия
Продукция
AIM-9
RIM-162 ESSM
Бук-М2
Проекты
БПЛА
Бук ЗРК
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