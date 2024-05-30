Bild: ВСУ однажды применили Patriot вопреки соглашениям

Киев в ответ на это получил гневные звонки из Берлина и Вашингтона, сообщили источники таблоида

БЕРЛИН, 28 мая. /ТАСС/. ВСУ как минимум один раз использовали систему ПВО Patriot вопреки договоренностям со странами Запада. Об этом сообщил таблоид Bild со ссылкой на собственные источники.

"По нашей информации, украинская армия сама, активно, как минимум один раз применила систему Patriot из Германии. Реакция - гневные звонки из Берлина и Вашингтона, а также угроза прекратить поставлять ракеты для ПВО, если такой инцидент повторится", - отмечается в статье. В нем не уточняется, как именно была использована система.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналу The Economist предложил союзникам по альянсу вновь рассмотреть вопрос о том, должна ли Украина иметь возможность наносить удары с помощью западного вооружения по военным объектам, расположенным на признанной на международном уровне территории РФ. При этом на сессии Парламентской ассамблеи НАТО генсек организации заявил, что войск государств организации не должно быть на земле или в небе Украины, иначе удержать альянс вне конфликта будет очень сложно.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступал против того, чтобы менять условия применения западного оружия.