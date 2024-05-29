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Техкульт

Появились подробности по российско-белорусскому самолету «Освей»

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Появились подробности по самолету «Освей»

Еще в начале этого года стало известно о том, что Россия и Беларусь достигли договоренности о совместном выпуске самолета ЛМС-192 «Освей», рассчитанного на 19-20 пассажиров — разработкой судна и подготовкой к его производству занимаются российский УЗГА, а также белорусский 558-й авиаремонтный завод.

Как ранее заявил глава российского Минпромторга Денис Мантуров, сертификация «Освея» должна пройти в 2027 году, а коммерческая эксплуатация легкого ЛМС-192 «Освей», который, кстати, будет многоцелевым, начнется на год позднее. «Освей» станет небольшим судном, крыло которого будет иметь верхнее расположение. Также самолет оснастят двумя турбовинтовыми двигателями модели ВК-800СМ разработки УЗГА, а их винты будут иметь по шесть лопастей. Комплекс бортовой электроники подготовит концерн «Радиоэлектронные технологии». К слову, «Освей» наделят неубирающимся шасси, которое хотя и плохо влияет на аэродинамику, обеспечивает высокую надежность, тем более, что среди требований к самолету взлет и посадка на неподготовленных и грунтовых полосах. Мало того, выпуск такого шасси будет дешевле, как и его обслуживание.

Макс Антонов

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
ВК-800
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