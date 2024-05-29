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Техкульт

Пермские специалисты придумали, как удешевить производство БПЛА

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В Перми придумали, как удешевить выпуск БПЛА

Инженеры ПНИПУ объявили о создании перспективного двигателя для БПЛА, который в производстве будет обходиться на 30 % дешевле аналогов. Он отличается одновременной подачей топлива и смазки, а также возможностью запуска на пропане без необходимости его смешивания с маслом.

Речь идет о малогабаритном турбореактивном двигателе со специальным программным обеспечением, регулирующим режимы полета, получившем интеллектуальную систему подачи топлива, которая, благодаря особенностям своей конструкции, обеспечивает снижение стоимости выпуска дронов. Как уточнили в ПНИПУ, на 30 % снизятся затраты и на производство БПЛА и на обслуживанием самих двигателей, а технические спецификации с расходом горючего останутся на уровне традиционных беспилотников аналогичного класса. Такая силовая установка позволит дронам перемещаться со скоростью до 700 км/ч и достигать высоты порядка 8000 метров. Как ожидается, подобные БПЛА найдут широкое применение в области оперативных грузоперевозок, сельском хозяйстве и многих других отраслях.

Макс Антонов

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Проекты
БПЛА
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