Китай запустил умную бомбу из рельсотрона со скоростью 6000 км/ч и объявил это провалом

Рельсотрон

Казалось бы, что после провала проекта по созданию рельсотрона в США, интерес в мире к этому виду оружия должен постепенно угаснуть. Напомним, три года назад ВМС США, для которых он разрабатывался, отказались от дальнейших исследований по целому ряду причин. Среди них: бюджетные ограничения, трудности с интеграцией рельсотрона с кораблями ВМС, критический износ ствола всего лишь после 12-24 выстрелов и недостаток мощности у существующих источников питания.

Но неудача ВМС США стала своеобразным вызовом для их визави из Китая. Как сообщило издание South China Morning Post, в ходе испытаний «умный снаряд», выпущенный китайским рельсотроном, превысил скорость в 5 махов (6172 км/ч). Тем не менее, даже столь впечатляющий результат был воспринят китайскими специалистами, как неудача, поскольку «снаряд не следовал по запланированной траектории, а предельная дальность и высота полета не соответствовали расчетным значениям». Причиной стало слишком быстрое вращение снаряда на начальном участке полета (подъеме), что привело к отклонению от расчетной траектории. Также не удалось достичь запланированной скорости в 7 махов (8642 км/ч). Далее SCMP сообщает, что для устранения технических проблем рельсотрона китайские ученые намерены задействовать искусственный интеллект.

Александр Агеев