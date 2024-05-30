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ТАСС

Роскосмос: 12 стран уже присоединились к российско-китайскому проекту лунной станции

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Источник изображения: ГК "Роскосмос"

Среди них Объединенные Арабские Эмираты, Турция и Белоруссия

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. 12 стран, среди которых Объединенные Арабские Эмираты, Турция и Белоруссия, присоединились к российско-китайскому проекту строительства Международной научной лунной станции (МНЛС). Об этом заявил заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

"На сегодняшний день к нашему совместному с Китаем проекту присоединились 12 стран, включая Объединенные Арабские Эмираты, ЮАР, Пакистан, Белоруссию, Турцию и ряд других. И международные организации, которые занимаются космической деятельностью, также присоединились к нашему проекту", - сказал Савельев на пленарном заседании Думы.

Савельев также ответил на вопрос, может ли вступление в проект недружественных России стран отрицательно повлиять на его реализацию. "Что касается вероятности угрозы раскола в случае, если в наш проект войдут страны недружественные, мы не видим таких рисков, потому что ведущими в этом проекте являются Китай и Россия", - добавил он.

В марте 2021 года Роскосмос и Китай подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС). В ходе реализации лунной программы к естественному спутнику Земли отправятся автоматические станции "Чанъэ-6", "Чанъэ-7" и "Чанъэ-8". Целью первых лунных миссий станет испытание ключевых технологий, что позволит в дальнейшем приступить к строительству комплекса экспериментально-исследовательских средств, которыми можно будет управлять удаленно. Первая миссия отправится к Луне в 2026 году, а завершить проект планируется к 2028 году.

Сегодня Госдума ратифицировала на пленарном заседании соглашение с правительством Китая о сотрудничестве в области создания станции. Соглашение заключено для создания организационной и правовой основ для реализации взаимовыгодного сотрудничества в области создания и использования МНЛС. 

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