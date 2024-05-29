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Газета.ru

"Война уже стучится в двери": может ли спецоперация перерасти в Третью мировую

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Во время учений НАТО в Эстонии, май 2024 года
Во время учений НАТО в Эстонии, май 2024 года.
Источник изображения: Ints Kalnins/Reuters

Глава МИД Польши Сикорский допустил отправку войск в зону СВО на Украине

Во многих европейских столицах обсуждают отправку воинских контингентов в зону специальной военной операции и ударах западным оружием по территории России. А по данным погранслужбы ФСБ, НАТО уже отрабатывает нанесение ядерных ударов по России. Чем грозят подобные решения, могут ли они перевести конфликт на Украине в совершенно другую плоскость и поставить мир на грань мировой войны - разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Удары по территории РФ

Один из самых обсуждаемых вопросов на Западе касательно СВО - использовать ли поставляемое оружие Украине для ударов по территории России. США выступают против подобных атак. Но позиции остальных западных стран по этому поводу существенно расходятся.

К примеру, военно-политическое руководство Швеции заявило, что не имеет ничего против того, чтобы Вооруженные силы Украины использовали поставляемое Стокгольмом оружие для ударов по объектам в РФ.

Недавно правительство Швеции согласовало дополнительную военную помощь Киеву на сумму 75 млрд крон (около $7 млрд). Шведы поставляют на Украину самоходные артиллерийские установки гаубицы Archer с дальностью стрельбы 60 км. Но в распоряжении военного ведомства Швеции есть и авиационные крылатые ракеты TAURUS KEPD 350/150 с дальностью стрельбы в 500 км. И Стокгольм уже не раз поднимал вопрос их передачи Киеву.

Источник изображения: Алина Джусь/"Газета.Ru"


Использовать свое оружие для ударов по Крыму Киеву уже разрешила Великобритания. Речь в первую очередь идет о ракетах Storm Shadow, поставки которых со стороны Лондона только усиливаются.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала счел возможным использование иностранного оружия Украиной для ударов по целям на территории России.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также полагает, что у Украины должна быть возможность применять западное оружие для ударов по легитимным целям на территории России. Подобная дискуссия только нарастает.

"Готовы отправить военных"

Помимо оружия, отдельные страны НАТО готовы отправить военных в зону СВО. В Париже этот вопрос продолжают обсуждать. В Киеве, разумеется, горячо приветствуют такие шаги, и уже подготовили все необходимые документы. А страны Балтии уже заявили, что могут отправить своих бойцов и командиров на Украину. Там также считают, что при обвале фронта на Украине в зону СВО придется отправить свои контингенты сухопутных войск.

Кроме Франции и стран Балтии, об отправке войск на Украине заговорили и в Польше. Допустил подобный шаг польский министр иностранных дел Радослав Сикорский. Ранее дипломат уже высказывался в поддержку инициативы президента Франции Эммануэля Макрона.

"Мы не должны исключать никакую возможность", - сказал Сикорский в интервью Gazeta Wyborcza.

К слову говоря, термин «военный инструктор» можно трактовать весьма широко. Это могут быть и преподаватели тактики в глубоком тылу в одном из учебных центров, и специалисты по ремонту и обслуживанию вооружения в прифронтовой полосе, и, наконец, лица боевых расчетов сложных образцов оружия.

Но пока согласия по поводу ударов западным оружием по российской территории и отправке воинских контингентов НАТО в зону СВО в Европе нет.

"Перейти грань"

В Вашингтоне высказывают опасения, что отправка военных Североатлантического альянса в зону спецоперации сделает НАТО непосредственным участником конфликта.

Но подобные установки могут быть легко пересмотрены. Напомним всем известные истины. Германия вначале ограничивалась поставкой в зону СВО только обмундирования, снаряжения и медицинского имущества и в Берлине заявляли, что никогда не перейдут эту грань. Затем на Украину пошли новейшие германские танки и зенитные ракетные комплексы.

Президент США Джо Байден в начале конфликта на Украине категорически возражал против передачи Киеву многофункциональных истребителей F-16. Но впоследствии его позиция была существенным образом откорректирована, и в настоящее время Пентагон занимается подготовкой пилотов на F-16 для Воздушных сил Украины. И такие примеры можно приводить десятками.

Так что позиция США и их союзников по поводу возможного участия в конфликте на Украине может быть легко пересмотрена.

Если ограничения на применение Киевом западного оружия против России будут сняты, а решение об отправке воинских контингентов НАТО в зону СВО будет принято, это переведет конфликт в совершенно иную плоскость.

Помимо всего прочего, НАТО уже отрабатывает нанесение ядерных ударов по России.

В подобной обстановке вполне возможно перерастание противостояния на Украине, и это без всякого преувеличения, до глобального уровня. Третья мировая война уже стучится в двери.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).


Михаил Ходаренок

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