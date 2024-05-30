Умеров надеется, что первые истребители F-16 прибудут на Украину "очень скоро"

Украинский министр обороны отметил, что Киев хочет получить столько истребителей, сколько возможно

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Министр обороны Украины Рустем Умеров ожидает, что Киев "очень скоро" получит от западных партнеров первые истребители F-16. В интервью агентству Reuters он выразил надежду на то, что истребители F-16 будут доставлены "очень, очень скоро".

По его словам, Киев хочет получить столько истребителей, сколько возможно.

Во вторник Бельгия и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности Киеву. Бельгия стала 11-й страной, с которой Украина заключила такое соглашение, но в документе с Брюсселем впервые зафиксировано количество самолетов, которое будет передано Киеву, - 30 истребителей F-16 до конца 2028 года.

Украина уже давно просит партнеров передать ей истребители F-16. Однако на Западе подчеркивают невозможность поставок Киеву таких самолетов без должной предварительной подготовки пилотов и персонала наземных служб. Нидерланды, Дания, США и несколько других западных стран в настоящее время принимают активное участие в подготовке украинских летчиков.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приводят к затягиванию ситуации. Он также отмечал, что эти истребители в случае их появления у ВСУ будут гореть так же, как немецкие танки Leopard.