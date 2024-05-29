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Военное обозрение

Пресса США: Белый дом призывает Лондон и Париж не вступать в конфронтацию с Тегераном по ядерной программе

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Источник изображения: topwar.ru

По информации американского издания Wall Street Journal, администрация президента США Джозефа Байдена призывает правительства Великобритании и Франции не вступать в конфронтацию с Ираном по ядерной программе.

Таким образом американское правительство оказывает давление на своих европейских союзников, чтобы они отказались от планов осудить Тегеран на совете МАГАТЭ за развитие иранской ядерной программы, поскольку США стремятся не допустить эскалации напряженности в регионе в преддверии осенних президентских выборов. Как отмечают источники издания в дипломатических ведомствах, США также оказали давление на ряд других стран, убедив их воздержаться при голосовании по соответствующей резолюции.

При этом, по данным МАГАТЭ, Иран обладает достаточным количеством высокообогащенного сырья для создания как минимум трех ядерных боеголовок. Однако, некоторые американские чиновники опасаются, что регион может стать более нестабильным после гибели в авиакатастрофе президента Ирана Эбрагима Раиси, и ищут возможность найти дипломатические решения по ядерной программе Тегерана.

При этом сообщается, что европейские дипломаты предупредили США, что возможный отказ от принятия каких-либо мер против иранской ядерной программы может подорвать авторитет МАГАТЭ, в функции которого, помимо прочего, входит осуществление контроля над распространением ядерных вооружений.

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Страны
Великобритания
Иран
США
Франция
Проекты
Ядерный щит
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