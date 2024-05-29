В Минобороны сообщили о военно-химической деятельности США и Украины

ЦАМТО, 28 мая. Начальник войск РХБ защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов провел брифинг о военно-химической деятельности США и Украины.

Ниже приведена стенограмма выступления И.Кириллова в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Министерство обороны Российской Федерации продолжает фиксировать нарушения Соединенными Штатами и Украиной основополагающих международных актов, таких как Женевский протокол 1925 года о запрещении применения на войне ядовитых газов и бактериологических средств и Конвенция о запрещении химического оружия.

Раньше мы отмечали, что Вашингтон не только не отказался от применения химических средств, но и закрепил возможность их применения на законодательном уровне. Так, в США был принят общевойсковой устав по использованию нелетального оружия, а комитет начальников штабов утвердил "Руководство по реализации положений Конвенции о запрещении химического оружия".

В документах определен порядок применения нелетального химического оружия военными подразделениями в ходе специальных, гуманитарных, контртеррористических операций и миротворческих миссий. Если раньше американцы говорили об использовании подобного оружия лишь в ответ на химическую агрессию противника, то в новых правилах важным аспектом является возможность применять токсичные химикаты в одностороннем порядке.

Таким образом, в США сформирована правовая база, регламентирующая широкий спектр сценариев задействования химических средств вооруженными силами.

Хотел бы еще раз обратить ваше внимание, что в соответствии с установленными ОЗХО сроками Соединенные Штаты должны были завершить уничтожение заявленных запасов химического оружия в 2007 году, однако, несмотря на имеющийся экономический потенциал, сделали это только в 2023 году, дважды переносив срок под предлогом финансовых, организационных и технических трудностей. Соединенные Штаты до сих пор сохраняют оставшиеся высокотоксичные реакционные массы на объектах по уничтожению химического оружия. Организация по запрещению химического оружия этот факт не замечает.

Кроме того, оставленные американские боеприпасы, снаряженные отравляющими веществами, были обнаружены в Панаме и Камбодже. Так, в 2012 году в камбоджийской провинции Мондолькири было найдено 58 боеприпасов с веществами "Си-эн" и "Си-эс", а также 12 выливных авиационных приборов с контейнерами для их транспортировки. Специальная комиссия ОЗХО установила их принадлежность Соединенным Штатам.

Еще одним свидетельством нарушения Вашингтоном обязательств по Конвенции является передача в третьи страны (Ирак, Афганистан, Украина) нелетального химического оружия.

По имеющейся информации, Пентагон продолжает разработку новых и модернизацию имеющихся химических боеприпасов нелетального действия и других систем применения химического оружия, таких как 120-мм мины, 155-мм артиллерийские и 120-мм танковые выстрелы.

Ежегодно на их закупку для применения в районах боевых действий выделяется не менее 10 млн. долл.

Необходимо отметить, что Соединенные Штаты в течение длительного времени обладали одним из самых значительных в мире запасов химического оружия, хранившегося как на территории США, так и за его пределами. Применение химических веществ в вооруженных конфликтах прямо предусматривалось американскими доктринальными документами, несмотря на подписание Вашингтоном Женевского протокола 1925 года.

Документ был ратифицирован американским конгрессом с многочисленными оговорками только в 1975 году "на волне" осуждения международным сообществом вьетнамской войны и широкомасштабного использования вооруженными силами США токсичных химикатов в ходе этого конфликта. Установлено, что, применение гербицидов в период войны во Вьетнаме привело к уничтожению свыше 1 млн. гектаров тропического леса на юге страны. В результате поражения диоксином пострадало порядка 5 млн. человек, а последствия поражения проявляются до настоящего времени.

Наряду с гербицидами американские войска применяли химические вещества нелетального действия, в том числе адамсит, хлорпикрин и "Би-Зет". В ряде случае использовались высокие концентрации химикатов, приводившие к летальным исходам.

В ходе войны на Корейском полуострове применение отравляющих веществ американскими военными проводилось с помощью одиночных химических снарядов и бомб. С февраля 1952 по июнь 1953 года было отмечено свыше 100 случаев применения химических боеприпасов, в результате чего 145 человек погибли, а более тысячи получили отравления. Симптомы поражения (удушье, слезотечение, потеря сознания) говорят о том, что боеприпасы снаряжались синильной кислотой, окислами азота, соединениями мышьяка.

На момент ввода американских войск в Ирак в апреле 2003 года химические боеприпасы нелетального действия находились на вооружении развернутых в регионе подразделений американской армии. В период боевых действий указанные средства применялись военной полицией при подавлении антиправительственных акций гражданского населения и проведении "зачистки" городских районов с плотной застройкой. При этом Соединенные Штаты целенаправленно принимали меры по сокрытию данных фактов с целью исключить резонансную международную реакцию. Основной принцип – им можно. Все делалось якобы для уменьшения потерь среди мирного населения и военнослужащих коалиционной группировки.

С молчаливого согласия Вашингтона применение украинскими боевиками в ходе СВО отравляющих веществ и химических средств борьбы с беспорядками приобрело системный характер.

Зафиксированы многочисленные случаи применения украинской стороной раздражающего вещества хлорпикрин, часто в смеси с хлорацетофеноном. Подобные инциденты зафиксированы в районе города Донецк, населенных пунктов Богдановка, Горловка, Кременная, Артемовск.

Если хлорацетофенон отнесен к химическим средствам борьбы с беспорядками, то хлорпикрин внесен в Список 3 Конвенции о запрещении химического оружия.

Напомню, что впервые хлорпикрин был применен украинскими неонацистами в ходе осады Дома профсоюзов в городе Одесса 2 мая 2014 года против несогласных с организованным США и их союзниками вооруженным госпереворотом.

На применение этого отравляющего вещества указывало наличие у боевиков заранее подготовленных фильтрующих противогазов, появление характерного желто-зеленого дыма после начала возгорания Дома профсоюзов, а также попытки замаскировать применение токсичных химикатов последствиями пожара.

Есть основания полагать, что проведенная в городе Одесса акция имела спланированный характер, строилась на доскональном учете особенностей действия используемых отравляющих веществ и была направлена на поражение максимального числа людей.

В связи с данным терактом российские правоохранительные органы провели расследование, в результате которого были выявлены его исполнители.

Российской стороной зафиксированы и подтверждены случаи использования ВСУ боеприпасов в снаряжении не только хлорпикрином, но и другими химическими средствами раздражающего действия. Так, газовые гранаты американского производства с веществом "Си-Эс" были применены в отношении российских военнослужащих на Краснолиманском и Богуславском тактических направлениях.

Ручные гранаты с химическими средствами раздражающего действия, имеющие маркировку "Терен-6", были сброшены с украинских БЛА на позиции российских войск, а схрон с данными боеприпасами обнаружен на территории города Донецк. По показаниям украинских пленных, такими гранатами оснащаются штурмовые группы ВСУ.

Хотел бы отметить, что украинские вооруженные формирования используют и другие списочные химикаты. Речь идет о фактах применения в отношении российских военнослужащих боевого отравляющего вещества "Би-Зет" в августе 2022 года и синильной кислоты в феврале 2023 года.

Следственными органами было возбуждено уголовное дело по статьям 205-й Уголовного кодекса Российской Федерации "Террористический акт" и 355-й "Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения" в отношении трех граждан Украины, задержанных при подготовке к теракту с применением аналогов вещества "Би-Зет".

Особую обеспокоенность вызывают заявления представителей ВСУ о наличии в их распоряжении фосфорорганических соединений, включая аналоги боевого отравляющего вещества "Табун" ("Джи-Эй"), которое включено в Список 1 Конвенции.

О планах по крупномасштабному применению токсичных веществ свидетельствуют запросы Украины на поставку антидотов, противогазов и других средств индивидуальной защиты в объемах, которые явно чрезмерны.

Не прекращаются попытки украинских националистов разрушить химически опасные объекты на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, создавая тем самым угрозу химического поражения мирного населения регионов. Массированным ракетным ударам неоднократно подвергались промышленные предприятия "Заря" в населенном пункте Рубежное, "Азот" в Северодонецке, завод "КоксоХим" в Авдеевке.

В преддверии очередной сессии Исполнительного совета ОЗХО хотелось бы напомнить, что Россию исключили из состава Исполсовета, включив вместо нее Украину, Польшу и Литву.

Можно представить, как она будет проходить при отсутствии права голоса у Российской Федерации, если в ходе последней сессии представителями Румынии, Эстонии, Германии и других стран Евросоюза была развязана агрессивная кампания с надуманными обвинениями в адрес России.

Действия коллективного Запада ведутся по уже отработанной схеме дискредитации, целью которой является лишение Российской Федерации права голоса в Организации, а также возможности избираться и занимать должности в составе ее исполнительных органов, как это было ранее сделано в отношении Сирии.

Практика расследований ОЗХО химинцидентов в Сирии в 2018 году, когда основным доказательством явились показания спонсируемых Западом "Белых касок", говорит о том, что подобные расследования и в дальнейшем не будут прозрачными и беспристрастными.

Говоря о политике "двойных стандартов" ОЗХО, хотел бы еще раз напомнить о подтвержденных фактах применения киевским режимом отравляющих веществ (аналоги соединений Табун, Би-Зет, синильная кислота), и химических средств нелетального действия (Си-Эс, хлорпикрин, хлорацетофенон). Вся необходимая доказательная база была представлена в Техсекретариат, однако содержательной реакции мы так и не получили.

Более того, на средства из бюджета Организации специально для Украины проведены несколько курсов по расследованию химинцидентов. В Словакии были организованы специальные учения по обращению с отравляющими веществами и отбору проб в реальных условиях с участием украинских представителей.

Это в очередной раз убеждает нас в том, что Организация по запрещению химического оружия в ее нынешнем виде контролируется Западом и используется им для сведения политических счетов.

Несмотря на жесткую западную цензуру, публикуемая нами информация о применении химического оружия вооруженными силами Украины была услышана иностранными СМИ и экспертным сообществом.

Авторитетные зарубежные издания опубликовали материалы по наиболее резонансным темам: переносе Соединенными Штатами сроков уничтожения химического оружия, оставленных боеприпасах с токсичными химикатами в Панаме и Камбодже, случаях применения на Украине химических боеприпасов американского производства.

Соответствующие сообщения были размещены телерадиокомпанией Си-Джи-Ти-Эн, международными изданиями Блитц и Репаблика, военно-аналитическим альманахом Дефенс Мирор, а также ближневосточными средствами массовой информации.

Ряд изданий обратили внимание на активное использование ВСУ беспилотных летальных аппаратов для доставки токсичных химикатов. Так, в материалах телеканала "Аль-Маедин" отмечено: "…разнообразие БЛА стало одной из отличительных характеристик текущего военного конфликта. Использование Украиной данного типа вооружений…, в том числе в комбинации с запрещенными боеприпасами, достигло своего максимума…".

Активное обсуждение с участием европейских и американских экспертов было развернуто на медиа-платформах и в социальных сетях.

Австралийский журналист и основатель информационного издания Джейми Макинтайр подтвердил, что вооруженные силы Украины используют токсичные химикаты. В качестве доказательств он привел факты того, что в августе 2022 года ВСУ применили отравляющее вещество типа "Би-Зет", а в 2024 году аналогичные образцы были обнаружены на оставленных украинских позициях. На его странице также содержится информация о том, что в целях устрашения представители ВСУ заявляли о наличии у них аналогов вещества "Табун".

Считаем принципиально важным, что обнародование фактов поставок США химического оружия на Украину и применения ВСУ токсичных химикатов заставило экспертное сообщество, в том числе на Западе, задуматься о выполнении Киевом и Вашингтоном своих обязательств в рамках Конвенции.

Министерство обороны Российской Федерации продолжит работу в этом направлении и будет вас информировать".