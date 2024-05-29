Сбивать российские ракеты? Варшава отказалась размахивать саблей ради Киева (Do Rzeczy, Польша)

Генерал Древняк: у Польши нет возможности сбивать ракеты над Украиной

Варшава не желает воевать с ядерной державой, заявил Do Rzeczy генерал Томаш Древняк. Так он прокомментировал идею Зеленского сбивать российские ракеты с польской территории. Военный привел веские аргументы против этой задумки. Размахивание саблей дорого обойдется Польше, считает он.

"Размахивание саблей может нам очень дорого обойтись", — говорит генерал Томаш Древняк (Tomasz Drewniak). "У нас нет желания воевать с ядерной державой", — добавляет публицист Петр Зыхович (Piotr Zychowicz), комментируя идею палить из Польши по российским ракетам.

По сообщениям СМИ, Владимир Зеленский собирается обратиться с официальной просьбой к НАТО, чтобы она сбивала российские ракеты над Западной Украиной. При этом он прямо указал на Польшу.

Стрельба из Польши по российским ракетам над Украиной?

Одновременно в Германии прозвучало предложение сбивать российские ракеты над Украиной с территории стран НАТО, в том числе и из Польши. Немецкий политик, представитель ХДС Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) использовал формулировку "коалиция желающих", которая действовала бы "в коридоре протяженностью от 70 до 100 километров на западе Украины".

Ведущий канала "Реальная история" Петр Зыхович попросил прокомментировать эту информацию генерала Томаша Древняка. Бывший инспектор ВВС сказал, что с точки зрения Киева и Зеленского это, без сомнения, было бы удачным решением, поскольку помогло бы украинским войскам, действующим на западе страны, но Польша должна руководствоваться собственными интересами. Генерал отметил, что в этом деле есть два аспекта: политический и технический.

Технический аспект

"В кулуарах говорится, что украинцам хотелось бы, чтобы польские и натовские самолеты и зенитные комплексы, расположенные вдоль польско-украинской границы, сбивали российские ракеты, что вы об этом думаете?", — спросил Зыхович.

Генерал Древняк ответил, что, если рассматривать такую возможность чисто теоретически, с территории Польши мы могли бы действовать на дистанции 60-70 км, то есть неизвестно, могли бы мы защитить хотя бы Львов. "Оставаясь на своей территории, мы не можем оказать Украине какую-то существенную помощь", — сказал генерал, добавив, что эффективно защищать украинскую территорию можно было бы при условии захода польских самолетов в воздушное пространство Украины.

Политический аспект

Что касается военно-политического аспекта, военный напомнил, что НАТО помогает Украине, поставляя технику, обучая личный состав, перечисляя деньги, поставляя гуманитарную помощь, но физически в конфликте не участвует. "Я не думаю, что декларация НАТО о физическом участии в конфликте могла бы иметь успех", — сказал он. Генерал отметил, что понятие "западная граница Украины" весьма широкое, поскольку охватывает территорию от границы с Румынией до границы с Польшей, то есть это линия протяженностью более тысячи километров.

Зыхович добавил, что если, например, наземные батареи откроют огонь по атакующим Украину российским самолетам, то россияне не будут разбираться, какая из них натовская, а какая украинская, то есть по какой стрелять можно, а по какой нельзя. "В этом случае все они станут целью. Тогда начнут гибнуть польские и натовские солдаты", — заметил он.

"Это грозит резкой эскалацией конфликта"

Генерал Древняк сказал, что у России в этом случае было бы два варианта дальнейших действий. Первый: сделать вид, что ничего не происходит. Эта опция маловероятна. Второй: российская пропаганда максимально использовала бы эту ситуацию, раздувая тезис, что виновником конфликта является НАТО. "Уничтожение российских самолетов, ракет или любых других летательных аппаратов так или иначе означало бы наше вступление в конфликт. Россия могла бы сказать: коль скоро вы бьете из своих комплексов по нашим самолетам и ракетам, то мы для обеспечения нашей безопасности нанесем превентивный удар по вашим радарам и системам управления", — считает гость Петра Зыховича.

"Подчеркиваю, это все лишь гипотетические соображения, но я думаю, что Россия будет использовать именно эти аргументы, будет активно шантажировать таким сценарием. В этом случае произойдет резкая эскалация конфликта", — сказал генерал Древняк.

Генерал Древняк: размахивание саблей может нам дорого обойтись

Зыхович отметил, что в чем-то интересы Польши и Украины совпадают, а в чем-то довольно сильно различаются. "Украина хотела бы, чтобы Польша и другие страны НАТО вступили в военный конфликт, а у нас нет желания воевать с ядерной державой", — сказал он.

Генерал согласился, что Польша не может подвергать себя или союзников таким серьезным рискам. "Очень странно, что Зеленский обратился к полякам. Польша является членом НАТО. Она не может в одиночку принять решение и сказать, мол, хорошо, мы начнем сбивать российские ракеты над Украиной. У нас есть определенные союзнические обязательства, и такое размахивание сабелькой вслепую может обойтись нам очень дорого. Это все гипотетические сценарии, но, если Польша начнет махать саблей, это может закончится тем, что все до одного американские военные в течение 48 часов покинут Польшу. И тогда вместо того, чтобы помочь себе, мы создадим себе огромную проблему [...] Ведь никто не захочет быть втянутым в такую опасную ситуацию. Так что это хождение по очень хрупкому льду", - сказал генерал Древняк, отметив, что действовать нужно очень осторожно и во взаимодействии с союзниками.

Генерал Самоль: Очень опасно. Это означало бы непосредственное участие в военном конфликте

Аналогичную оценку идей о включении польской армии в вооруженные действия на Украине высказал в эфире радиостанции WNET бывший командующий Многонациональным северо-восточным корпусом генерал Богуслав Самоль (Bogusław Samol).

Генерал одобряет экономическую помощь Украине, но негативно оценивают предложения о том, чтобы Польша сбивала российские ракеты над Украиной, поскольку это означало бы прямое участие нашей страны в российско-украинском конфликте. "Нужно помнить, что мы являемся членами НАТО, в альянсе решения о военном участии принимаются совместно", — напомнил он.

"Я не думаю, что Польша должна принимать самостоятельные решения относительно задействования своих военных возможностей по отношению к русским на территории Украины. Это было бы очень опасно. К тому же наши вооруженные силы находятся в процессе кардинальной модернизации. Об этом говорил вице-премьер в своем выступлении в Сейме. [...] Мы находимся в ситуации, когда вооруженные силы выполняют задачи по защите границы польского государства, поэтому сейчас наши войска на определенный период отчасти утратили определенные оперативные возможности. Их нужно будет восстанавливать. [...] Нам нужно время на восстановление нашего оборонного потенциала. Украину мы должны поддерживать, что мы и делаем", — сказал генерал Самоль.