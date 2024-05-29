Британская газета: сотни западных компаний передумали уходить из России

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Сотни западных компаний передумали уходить из России, включая те, которые ранее объявили о таких планах. Процесс бегства части иностранного бизнеса из РФ был связан с началом специальной военной операции, антироссийскими санкциями и политическим давлением на западных предпринимателей со стороны властей стран их юридической регистрации.

Однако, как пишет британская деловая газета Financial Times (FT), те западные предприятия, которые еще не покинули юрисдикцию РФ, в большинстве своем вдруг передумали сворачивать и продавать бизнес в нашей стране. Главными причинами пересмотра ранее озвученных решений менеджмент западных компаний называет «неожиданно» выросшую потребительскую активность россиян, а также слишком невыгодные условия продажи бизнеса резидентам, что обусловлено специальными законодательными мерами, принятыми правительством РФ по поручению президента Владимира Путина.

Как отмечается в статье британского издания, за 30 лет они построили по четыре-пять заводов в России и не собираются продавать их «с 90-процентной скидкой». Кроме того, пример корпораций, которые за последние два года свернули бизнес в РФ, показывает, что это решение принесло им огромные операционные убытки, которые в некоторых случаях исчисляются сотнями, а порою и миллиардами долларов и евро. В марте агентство Reuters подсчитало, что иностранные компании с февраля 2022 года потеряли более $107 млрд от ухода с российского рынка.

В качестве примера достаточно привести сделку с продажей доли французского автопроизводителя Renault Group в компании «АвтоВАЗ» Российской Федерации и правительству Москвы. Сделка совершилась еще в мае 2022 года. В Минпромторге РФ тогда пояснили, что 100% акций «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы. В свою очередь, 67,69% акций автоконцерна «АвтоВАЗ» переходит в собственность ФГУП «НАМИ». Стоимость своих активов в России Renault оценил в 2,195 млрд евро, а проданы они были за «условный рубль». У французской компании есть возможность обратного выкупа доли в течение пяти-шести лет, но уже по текущей рыночной цене. Сейчас на бывшем заводе «Рено» в столице производятся автомобили «Москвич».

Многие европейские компании оказались между молотом и наковальней. Они сказали, что уйдут. Им был предоставлен выбор покупателей, который был для них неприемлем

— поделился с британским изданием один из руководителей, сотрудничающий с западными фирмами в России.

По данным опубликованного в мае исследования Венского института международных экономических исследований, большинство иностранных компаний продолжают работать в России, несмотря на санкции и сильное политическое давление. Киевская школа экономики, пишет FT, приводит такую статистику: с 2022 года в России осталось более двух тысяч транснациональных корпораций, а около 1,6 тыс. компаний либо ушли с российского рынка, либо приостановили свою деятельность на территории страны.

В частности, вопреки ранее сделанным заявлениям, продолжают работать в России крупная косметическая англо-американская корпорация Avon Products, французская химическая компания Air Liquide, транснациональный производитель бытовой химии из Великобритании корпорация Reckitt Benckiser и другие не менее известные предприятия.

Так Air Liquide в сентябре 2022 года подписала меморандум о взаимопонимании с местным менеджментом об изменении своей деятельности в России с помощью передачи им управления операциями. Тем не менее сделка так и не была одобрена правительством России, а компания осталась в «подвешенном состоянии». Американская Coca-Cola прекратила поставку своих сиропов для безалкогольных напитков в Россию, однако вместо нее поставками занялась Coca-Cola Hellenic, создавшая «Мултон Партнерс», куда входит российский бренд безалкогольных напитков «Добрый кола».