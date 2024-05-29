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ТАСС

Швецию попросили подождать с отправкой истребителей Gripen на Украину

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Шведский истребитель Saab JAS-39 Gripen
Шведский истребитель Saab JAS-39 Gripen.
Источник изображения: © flickr.com / AereiMilitari.org

Глава МО королевства Пол Йонсон отметил, что просьба поступила от других стран, входящих в коалицию

СТОКГОЛЬМ, 28 мая. /ТАСС/. Страны, входящие в международную коалицию, созданную для поддержки Киева в военно-воздушной сфере, попросили Швецию приостановить отправку истребителей JAS Gripen на Украину. Об этом агентству TT сообщил шведский министр обороны Пол Йонсон.

"Другие страны, входящие в коалицию, призвали нас подождать с системой Gripen", - сказал он.

"Мы ни в коем случае не исключаем, что это может стать актуальным в будущем, но сейчас основное внимание украинской стороны уделяется реализации программы F-16", - пояснил шведский министр.

Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия обещали Украине поставить истребители F-16. Ожидается, что первые самолеты Киев получит уже в 2024 году. 

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Страны
Бельгия
Дания
Нидерланды
Норвегия
Украина
Швеция
Продукция
F-16
Gripen NG
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