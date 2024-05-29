МНО Литвы продемонстрировало возможности национальных производителей в сфере БЛА

ЦАМТО, 28 мая. По информации МНО Литвы, 24 мая на аэродроме Кивишкю состоялось ежегодное мероприятие "День дронов 2024", организованное Министерством национальной обороны и Агентством оборонных ресурсов.

На третьем "Дне дронов" были представлены БЛА и системы противодействия БЛА, разработанные литовскими производителями, проводилось обсуждение значения БЛА в контексте обороны и безопасности, перспективы их развития и возможности использования в системе национальной обороны.

Целью мероприятия названо усиление "экосистемы" литовских разработчиков БЛА и их пользователей, обмен передовым опытом и обсуждение возможностей сотрудничества. В выставке приняла участие премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. По ее заявлению, в ближайшее время в повестке дня правительства приоритетное значение будет уделяться вопросам укрепления обороны, развития оборонной промышленности, дополнительного финансирования программ БЛА и поддержки Украины. Опыт Украины наглядно показал, что дроны являются нужным и эффективным инструментом. Заявлено о необходимости анализа опыта Украины, извлечения уроков для подготовки ко всем возможным сценариям будущего.

Принимавший участие в мероприятии министр обороны Лауринас Кащюнас выразил надежду, что в ближайшее время литовские производители откажутся от комплектующих, произведенных в Китае, поскольку законодательство не позволяет ВС Литвы принимать на вооружение оборудование китайского производства. Тем не менее, разработчики разочаровали министра, заявив, что при покупке запчастей в Европе или других дружественных странах продукция становится дороже в несколько раз.

В этом году участие в выставке приняли около 30 компаний и 100 представителей производителей и разработчиков. На мероприятии были продемонстрированы макеты и опытные образцы БЛА различных типов. В частности, были показаны разработки, напоминающие российский барражирующий боеприпас линейки "Ланцет" и иранский "Шахед-136", а также другие БЛА, барражирующей боеприпасы и оснащенные боевыми частями FPV-дроны.

По информации МНО Литвы, на данный момент 6 или 7 компаний в Литве занимаются производством дронов. Беспилотные летательные аппараты все больше интегрируются в концепцию обороны Литвы, как для ведения разведки, так и нанесения ударов. Кроме того, закупленные у литовских производителей дроны будут поставлены и испытаны на Украине для оценки их возможностей в условиях боя и определения направлений усовершенствования.

Как заявлено, для усиления обороноспособности страны, начиная с 1 сентября этого года, граждане Литвы смогут принять участие в тренинге по управлению дронами. Его организует созданный Центр компетенций по беспилотной авиации Литовской военной академии им. Йонаса Жемайтиса. Центр позволит проходить курс управления гражданскими БЛА около тысячи человек в год.

Также будет усилена работа по развитию возможностей применения БЛА Союзом стрелков Литвы. В этом году Союзу стрелков Литвы будет выделено 1,5 млн. евро на приобретение дронов. Формируются подразделения по применению БЛА, проводится обучение операторов, ведется разработка конструкций БЛА. Союз намерен разработать FPV-БЛА, большие вертолетные, малоразмерные самолетные разведывательные БЛА, а также средства борьбы с дронами.

Правовая база для экосистемы дронов также становится более благоприятной. Инициированный Министерством национальной обороны проект Закона об оборонной промышленности и безопасности был одобрен Сеймом. Закон должен способствовать повышению обороноспособности Литвы, укреплению вооруженных сил, разработке оборонных технологий и повышению конкурентоспособности литовской промышленности на международном рынке. При этом Литва сможет увеличить возможности по производству самой необходимой военной техники внутри страны.

Вместе с Законом об оборонной промышленности и безопасности были представлены соответствующие поправки к Закону о государственных закупках в сфере обороны и безопасности и Закону о контроле над оружием и боеприпасами.

Как заявлено, развитие технологий, необходимых для обороны, а также развитие производственного потенциала в Литве позволят более эффективно поддерживать Украину.