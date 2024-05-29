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ТАСС

Зеленский раскритиковал Байдена за неучастие в конференции по Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: AP Photo/ Omar Havana

По словам президента Украины, американский лидер своим отсутствием покажет, что поддерживает президента России Владимира Путина

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал США за слабую позицию по вопросу участия в "мирном саммите" в Швейцарии. По его словам, американский лидер Джо Байден своим отсутствием покажет, что поддерживает президента России Владимира Путина.

Ранее агентство Bloomberg информировало, что Байден, вероятно, не примет участие в конференции.

"Я знаю, что Америка поддерживает саммит, но мы с вами не знаем, на каком уровне. Я считаю, что это не очень сильное решение. Я считаю, при всем уважении к каждому человеку в США, они нам очень сильно помогают, но сейчас будет очень просто: будет саммит мира, который организовывает весь мир, а потом также будет что-то, что попытается организовать Россия. Считаю, что президент Байден нужен саммиту мира и нужен другим лидерам, которые смотрят на реакцию США. Его отсутствие будет значить только аплодировать Путину, лично аплодировать Путину, причем стоя", - заявил он на пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александером Де Кроо в Брюсселе.

Зеленский добавил, что "очень хотел бы, чтобы президент Байден лично присутствовал". 

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Бельгия
Россия
США
Украина
Швейцария
Персоны
Путин Владимир
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