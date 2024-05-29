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ТАСС

Разработана схема недорогих перелетов космических аппаратов к Марсу

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Планета Марс
Планета Марс.
Источник изображения: © Pixabay Image by Aynur Zakirov from Pixabay

Отлет аппарата с околоземной орбиты будет осуществляться при помощи разгонного блока с двигателем большой тяги

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Ученые Института прикладной математики имени Келдыша разработали схему оптимизации полета малого космического аппарата от орбиты Земли к орбите Марса, сообщил президент Российской академии наук Геннадий Красников на заседании общего собрания РАН. Отмечается, что схема позволит оперативно осуществлять недорогие межпланетные миссии.

Согласно предложенной "двухуровневой схеме оптимизации перелета Земля - Марс малого космического аппарата по гибридной схеме с электродвигательной установкой", отлет аппарата с околоземной орбиты будет осуществляться при помощи разгонного блока с двигателем большой тяги. Дальнейшее перемещение в межпланетном пространстве и выход на расчетную траекторию вокруг Марса - за счет двигателя малой тяги.

Красников уточнил, что реализация схемы не требует разработки новых средств запуска космических аппаратов. По его словам, она также позволяет в короткие сроки реализовывать относительно недорогие межпланетные миссии на базе существующей элементной базы. 

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Страны
Россия
Компании
Центр Келдыша
Проекты
Марс
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