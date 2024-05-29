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ТАСС

Патриотический центр "Воин" обучил 2,5 тыс. российских педагогов работе с БАС

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Оператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

Программа является частью плана по подготовке 1 млн специалистов по беспилотным технологиям к 2030 году

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Патриотический центр "Воин" обучил порядка 2,5 тыс. педагогов из 30 российских регионов работе с беспилотными авиационными системами (БАС). Об этом сообщили в пресс-службе центра.

"Представители центра "Воин" обучили почти 2,5 тыс. педагогов школ и колледжей из 30 российских регионов работе с беспилотными авиационными системами", - сказано в сообщении.

Программа профессиональной переподготовки в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем стартовала в конце апреля. Она реализуется в рамках федерального проекта "Кадры для БАС" нацпроекта "Беспилотные авиационные системы", направленного на формирование кадрового резерва отрасли. Эта инициатива - часть плана по подготовке 1 млн специалистов по беспилотным технологиям к 2030 году.

Полный курс обучения составляет 256 часов. Он состоит из четырех тематических модулей. Один из них - "Оператор БАС" - реализует центр "Воин". Модуль рассчитан на 31 час и строится на нескольких блоках: патриотическое воспитание и использования БАС в защите национальных интересов России, а также основы безопасного управления и обслуживания квадрокоптеров и FPV-дронов.

В конце обучения слушатели получат диплом о профессиональной переподготовке по квалификации "Педагог дополнительного образования в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем".

Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" создан по поручению президента России Владимира Путина. Первые 12 региональных отделений открылись в мае 2023 года, еще 10 филиалов начали работу в апреле 2024 года. Обучение курсантов проходит по направлениям: основы национальной безопасности РФ, огневой, тактической, инженерной подготовки, организации связи, пилотирования БПЛА, тактической медицины. Результат закрепляется на спортивно-тактических играх. Кроме того, на базе центра организовано повышение квалификации педагогических работников в области военно-патриотического воспитания молодежи. 

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
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