Военный эксперт назвал сильные и слабые стороны украинской армии

Военный эксперт Леонков перечислил сильные и слабые стороны ВСУ

Помощь зарубежных партнеров дает украинской армии некоторые преимущества, отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков.

У украинской армии есть сильные стороны, однако это заслуга не ее, а американских партнеров, считает редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

"Сильная сторона – это превосходство в разведке. Но это не заслуга украинской армии, а это заслуга ее партнеров. Страны НАТО во главе с США продолжают тестировать систему разведки и передачи данных, потому что у них самих грядет фундаментальное обновление средств ПВО, ПРО и ударных средств, которые будут работать в едином информационном пространстве. Если раньше у них была система "Джистарс", основу которой составляла воздушная разведка, то теперь у них система "Старшилд", где основу будет составлять космическая группировка", – рассказал Алексей Леонков в эфире радио Sputnik.

Американцы уже применяют эту систему для помощи ВСУ, подчеркнул военный эксперт.

"Илон Маск с февраля 2023 года выводит спутники, которые работают в данном формате, и как раз благодаря этим спутникам беспилотники Украины залетают так далеко. Нам приходится хитрить для того, чтобы запутать врага. Чтобы искусственный интеллект, который управляет системами разведки, обрабатывает данные, не мог предсказать, откуда мы будем наступать", – уточнил Леонков.

По его словам, использование FPV-дронов в зоне СВО также можно отнести к сильной стороне ВСУ.

"Когда они говорят, что у России много дронов, то это как раз в то время, когда у них выбивает дроны и не успели подвезти новые. То есть это пока остается их сильной стороной. Все остальное находится в зыбком состоянии", – считает военный эксперт.

Он перечислил слабые стороны украинской армии.

"Слабые стороны – это тяжелая техника, ее не хватает. Это проблемы с артиллерийскими системами – как только они появляются в зоне боевых действий, их очень быстро находят и уничтожают. Плохо у них с "воздухом", с противовоздушной обороной, поэтому наша тактическая авиация, завоевав превосходство в воздухе, в оперативно-тактической зоне, очень эффективно применяет планирующие авиационные бомбы, от которых защиты нет. И даже если туда подтащить комплекс противовоздушной обороны, бомбу он не собьет, западные ЗРК не заточены под данный вид воздушной цели. А самое уязвимое – это, конечно, личный состав. Если некем будет затыкать дыры, то у них начнутся проблемы на многих участках линии боевого соприкосновения", – заключил Алексей Леонков.