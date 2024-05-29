Три крупных судостроительных предприятия Санкт-Петербурга пройдут модернизацию

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Руководство банка ВТБ приняло решение о модернизации трех судостроительных предприятий Санкт-Петербурга, входящих в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин.

ВТБ проведет модернизацию трех крупных верфей Санкт-Петербурга, значительно расширив их возможности. Первой на очереди стоит «Северная верфь», именно на ней планируется начать работы уже в ближайшее время. По словам Костина, планируется «глобальное обновление».

В центре Петербурга три большие верфи, будем их модернизировать, что-то перестраивать, что-то переводить. Я думаю, начнем с глобальной модернизации «Северной верфи», она дальше от исторического центра.

- приводит "Фонтанка" слова главы ВТБ

Напомним, что в прошлом году ОСК была передана в управление банка ВТБ сроком на пять лет. Причина такого решения — убыточность корпорации. Сейчас банк ВТБ завершает проведение аудита корпорации, также ОСК проверяют Министерство финансов и контрольно-ревизионное управление. По результатам этой проверки будут сделаны определенные выводы и последуют решения. Стоит отметить, что ВТБ уже сменило руководство той же "Северной верфи", назначив собственное руководство.

Мы пока не комментируем эти вопросы. Посмотрим, какая у коллег картинка сложится. Претензии руководства страны к прошлому руководству компании были в том, что ОСК производила изначально убыточную продукцию.

- добавил Костин.