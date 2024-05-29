Деньги ушли не туда. Стало известно, как Шольц решает проблемы бундесвера

Немецкие СМИ сообщают, что Германия планирует выделить в этом году дополнительную военную помощь Украине на сумму в 3,8 миллиарда евро. Соответствующий запрос уже сделал министр обороны ФРГ Борис Писториус. Утвердить этот запрос должен в июне этого года Бундестаг. Хотя "светофорная" правительственная коалиция уже выделила в текущем году Украине 7,1 миллиарда евро, эти деньги почти полностью потрачены, из них остаются лишь 300 миллионов евро на покупку оружия и боеприпасов. Таким образом общий объем немецкой военной помощи Украине в 2024 году должен достичь 11 миллиардов евро. Однако, согласно проведенным агентством INSA опросам, 40% немцев высказываются за сокращение военной помощи Украине, считая это важнейшей мерой бюджетной экономии на фоне обостряющегося финансового кризиса в самой Германии.

По информации из правительственных кругов ФРГ, Бундестаг скорее всего одобрит выделение помощи Украине, а министр финансов Кристиан Линднер уже дал предварительное согласие. Он заявил с пафосом: "Укрепление обороноспособности Украины – обязанность Германии, мы поставим в этом году Киеву дополнительные партии оружия". На самом деле Писториус изначально запрашивал 6,5 миллиардов евро для Украины, однако Линднер снизил эту сумму – при поддержке канцлера Шольца. Согласно телеканалу ARD, это очень расстроило "воинственного" Писториуса, он даже намекал на возможность своей отставки.

Сдержанность в тратах основных партнеров по правящей коалиции понятна: 9 июня состоятся выборы в Европарламент, и "чрезмерная" помощь Киеву может стать сильным раздражителем в глазах избирателей. На следующий 2025 год Писториус заранее требует выделить Украине 15 миллиардов евро. С начала вооруженного конфликта Германия передала Украине военной техники из запасов Бундесвера на 5,2 миллиарда евро. Кроме того, на территории ФРГ прошли или проходят военную подготовку свыше 10 тысяч украинских военнослужащих. В целом, Германия является второй после США страной по оказанию помощи Украине: начиная с февраля 2022 года она составила около 30 миллиардов евро.

Немецкие комментаторы отмечают, что планируемая военная помощь Украине ляжет дополнительной нагрузкой на бюджет ФРГ, который и без того "трещит по швам". В результате волюнтаристской политики "зеленого" министра экономики Хабека резко выросли расходы на форсированное внедрение возобновляемых видов энергии, и это - на фоне снижающихся налоговых поступлений, вызванных замедлением экономического роста.

В тоже самое время Бундесвер сталкивается с серьезнейшими структурными проблемами. Вопросы армейской реформы стоят на повестке дня уже давно, при этом Борис Писториус указывает на новые обстоятельства в связи с "возросшей угрозой" со стороны России. В своем отчете за 2023 год уполномоченная Бундестага по делам вооруженных сил Ева Хёгль обратила внимание на "критическое" состояние Бундесвера. Существуют громадные проблемы с личным составом, материальным обеспечением и инфраструктурой вооруженных сил. Бундесвер на глазах "стареет" и "уменьшается", подчеркнула Ева Хёгль. Она призвала превратить Бундесвер в армию, "готовую к войне". По ее данным, плохо обстоят дела с набором новобранцев, вакантными остаются свыше 20 тысяч позиций, процент женщин-военнослужащих составляет менее 10% при квоте в 15%. Моральный дух остается низким, среди солдат участились проявления правого экстремизма и различных правонарушений, в том числе на сексуальной почве.

Обязательный воинский призыв был отменен еще в 2011 году, когда министром обороны был Карл-Теодор цу Гуттенберг. С тех пор в Германии были распущены все структуры, связанные с набором и мобилизацией военнообязанных. Хотя в законе прописано, что соответствующие службы могут быть реактивированы в случае необходимости, на практике это сделать чрезвычайно сложно. В оправдание этого решения политики утверждают, что система призыва в армию полностью изжила себя. Попытки Бориса Писториуса ввести "шведскую модель" выборочного призыва наталкиваются на сопротивление политиков и общественности. При этом руководство СДПГ и консервативного блока ХДС/ХСС категорически отвергают возможность возвращения к обязательной воинской службе.

В области материально-технического обеспечения, отмечается в докладе, наблюдается нехватка практически всего – от тяжелой техники до запчастей, в том числе боеприпасов, танков, средств связи, самолетов, кораблей и т.д. Этот дефицит значительно возрос в связи с тем, что большое количество оружия было передано Украине. Хотя в Германии предпринимаются усилия наладить военное производство, значительного улучшения на практике пока не видно. Вся армейская инфраструктура сильно изношена, родители военнослужащих сообщают, что их дети проживают в устаревших казармах с поломанными душами и туалетами, в которых отсутствует интернет.

Лондонская "Файнэншл таймс" пишет со ссылкой на представителей Бундесвера, что немецкие военные все еще обмениваются сообщениями с помощью факса, а не электронной почты, система коммуникаций пришла в упадок, а новая система связи требует огромных инвестиций. Уполномоченная Бундестага Ева Хёгль со своей стороны подтвердила, что в армии отсутствует быстрая связь с партнерами по НАТО, документация по старинке печатается, переход на цифровую связь еще не произошел. Военная медицина также находится в запущенном состоянии – непонятно, как военврачи будут спасать раненых в условиях "настоящей" войны.

Ева Хёгль обвинила канцлера Шольца в том, что он не выполнил обещание, данное в 2022 году после начала конфликта на Украине. Тогда Шольц обещал "коренной перелом" в оборонной политике Германии, которого так и не произошло. Предполагается, что в нынешнем году Германия впервые после окончания холодной войны выполнит поставленное руководством НАТО обязательство – выделить 2% ВВП на военные нужды. Это должно стать возможным благодаря созданному правительством ФРГ гигантскому оборонному фонду в размере 100 миллиардов евро. Однако на практике Бундесверу достаются лишь крохи: 50% средств, выделенных на переоснащение армии, уйдут в США, остальные деньги – немецким производителям вооружений. Так, оборонный концерн Rheinmetall смог увеличить в прошлом году выручку на 12% – до 7,2 миллиарда евро. В этом году выручка концерна может вырасти до 10 миллиардов евро.

По мнению Евы Хёгль, Бундесвер получил пока недостаточно средств, наблюдается нехватка буквально всего – боеприпасов, запчастей, радиоаппаратуры, танков, кораблей и авиации. Особенно драматично складывается ситуация с личным составом: в конце 2023 года в рядах Бундесвера насчитывалась 181 тысяча человек, нехватка личного состава составила 20 тысяч военнослужащих. Эксперты отмечают, что немецкая военная бюрократия крайне неповоротлива и тормозит любые реформы. Не менее 50 миллиардов евро требуется для модернизации одной только армейской инфраструктуры, однако бюрократы в погонах способны освоить лишь 1,3 миллиарда евро в год.

Дмитрий Добров