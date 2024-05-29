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ЦАМТО

Rheinmetall поставит европейскому заказчику крупную партию стволов для гаубиц PzH2000

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PzH2000N
155 мм САУ Panzerhouwitser 2000NL (PzH2000N).
Источник изображения: armyrecognition.com

ЦАМТО, 28 мая. Компания Rheinmetall объявила о получении крупного заказа на поставку неназванной европейской стране стволов L52 для самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 (PzH2000).

Стоимость заказа оценивается трехзначным числом в миллионах евро. Поставки должны быть выполнены в течение 2024-2029 гг. В общей сложности Rheinmetall поставит покупателю трехзначное количество стволов L52.

PzH2000 представляет собой разработанную в 1980-х и 1990-х годах 155-мм гусеничную самоходную гаубицу. Максимальная скорострельность установки – 10 выстр./мин. Дальность стрельбы обычным боеприпасом – от 30 до 40 км (в зависимости от боеприпаса и метательного заряда). Дальность стрельбы активно-реактивным боеприпасом – до 67 км.

Переданные в качестве военной помощи установки в настоящее время применяются ВС Украины в боевых действиях.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
PzH 2000
Компании
Rheinmetall
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