В Бельгии заявили, что F-16 на Украине должны использоваться как средства ПВО

Премьер-министр страны Александер Де Кроо отметил, что Бельгия "будет стараться" передать Киеву до конца 2024 года "хотя бы несколько" из обещанных 30 F-16

БРЮССЕЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Украина "в ближайшие месяцы и годы" должна получить "полные возможности" системы противовоздушной обороны воздушного базирования, основанной на истребителях F-16. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.

"В ближайшие месяцы и годы Украина должна получить полные возможности системы ПВО воздушного базирования, основанной на передаваемых западной коалицией самолетах F-16", - сказал он, подчеркнув, что Бельгия "будет стараться" передать Киеву до конца 2024 года "хотя бы несколько" из обещанных 30 F-16. Он также подчеркнул, что применять бельгийские самолеты будет разрешено только над территорией Украины.