Войти
ТАСС

В Бельгии заявили, что F-16 на Украине должны использоваться как средства ПВО

554
0
0
Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо
Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо.
Источник изображения: AP Photo/ Omar Havana

Премьер-министр страны Александер Де Кроо отметил, что Бельгия "будет стараться" передать Киеву до конца 2024 года "хотя бы несколько" из обещанных 30 F-16

БРЮССЕЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Украина "в ближайшие месяцы и годы" должна получить "полные возможности" системы противовоздушной обороны воздушного базирования, основанной на истребителях F-16. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.

"В ближайшие месяцы и годы Украина должна получить полные возможности системы ПВО воздушного базирования, основанной на передаваемых западной коалицией самолетах F-16", - сказал он, подчеркнув, что Бельгия "будет стараться" передать Киеву до конца 2024 года "хотя бы несколько" из обещанных 30 F-16. Он также подчеркнул, что применять бельгийские самолеты будет разрешено только над территорией Украины. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Украина
Продукция
F-16
Похожие новости
06.03.2013
Латиноамериканская свалка вооружений
14.04.2011
Войны наступившего года - в мире тлеют очаги больших конфликтов, готовые воспламениться в любой момент
05.05.2010
Тактическое ядерное оружие - проблемы и решения
01.10.2009
Избавьте Европу от «тактического» ядерного оружия
10.02.2009
В авиасалоне "Аэро Индия 2009" примут участие 600 компаний
16.10.2008
Мощь НАТО сильно преувеличена
02.03.2007
Эксгумация РСМД
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.05 19:20
  • 3
О Гос. программах вооружений при Путине.
  • 29.05 19:06
  • 1635
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.05 18:49
  • 7
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 29.05 15:16
  • 0
Силы быстрого реагирования НАТО – готовность номер один
  • 29.05 15:00
  • 11
РЛС "Воронеж" накроет всех
  • 29.05 14:56
  • 1
Владимир Кулишов: пограничники усовершенствовали службу в нынешних условиях
  • 29.05 10:15
  • 1
Французский журналист о ситуации на Украине: боевой дух войск крайне низкий (Le Monde, Франция)
  • 29.05 02:41
  • 1
Часть американских вооружений на Украине обезврежена российскими помехами (The New York Times, США)
  • 28.05 15:11
  • 1
Сосуществование палестинского и израильского государств является гарантией безопасности для Израиля - Боррель
  • 28.05 14:44
  • 1
Bild: Британия, Канада и Эстония готовы доставлять помощь прямо на территорию Украины
  • 28.05 11:48
  • 1
Союзное государство – сила двух суверенных стран
  • 28.05 03:13
  • 1
Москва и Ташкент продолжат сотрудничество в оборонной сфере
  • 27.05 18:35
  • 3
Мантуров рассказал о формировании новой госпрограммы вооружений
  • 26.05 21:35
  • 0
О мерах авиации против ЗРВ
  • 26.05 19:37
  • 7
Неизбежность Тайваня