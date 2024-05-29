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ТАСС

Глава МО Украины попросил НАТО закрыть небо над западной частью страны

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Министр обороны Украины Рустем Умеров
Министр обороны Украины Рустем Умеров.
Источник изображения: Ercin Erturk/ Anadolu via Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский ранее признал, что Киеву уже приходится давить на западных партнеров для получения вооружения, в частности систем ПВО

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Министр обороны Украины Рустем Умеров призвал соседние государства - члены НАТО закрыть небо над западной частью страны.

"Обратился к соседним странам - членам НАТО, которые не могут предоставить нам свои системы ПВО, закрыть небо над нашими западными регионами со своей территории", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) после своего выступления на весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Софии.

27 мая президент Украины Владимир Зеленский признал, что Киеву уже приходится давить на западных партнеров для получения вооружения, в частности систем ПВО. По его словам, у Украины нет достаточного количества ракет ПВО, чтобы противостоять РФ. Зеленский также напомнил, что просит передать Киеву хотя бы семь зенитных ракетных комплексов Patriot, два из них нужны для Харькова.

Украинские власти регулярно призывают Запад передать Киеву системы ПВО и ракеты к ним, особенно настаивают на комплексах Patriot. Ранее в Киеве хотели получить еще пять-семь установок, но в начале апреля Зеленский заявил, что "Украине желательно иметь 25 систем Patriot". Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что бьется головой об стену в надежде получить Patriot для Киева. 

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
NATO
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