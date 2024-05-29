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ЦАМТО

ВС Германии заказали крупную партию дымовых гранат DM45

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Источник изображения: armstrade.org

ЦАМТО, 28 мая. Компания Rheinmetall объявила о подписании контракта на поставку около миллиона ручных дымовых гранат DM45 для Вооруженных сил Германии.

Рамочное соглашение на производство и поставку гранат 22 мая подписала с компанией Rheinmetall Waffe Munition GmbH президент Федерального ведомства Германии по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) Аннетт Ленигк-Эмден.

В рамках соглашения в ближайшие годы может быть закуплено в общей сложности до 1,5 млн. ручных дымовых гранат типа DM45. При этом стоимость заказа примерно на один миллион ручных дымовых гранат составляет около 67 млн. евро.

Закупка будет финансироваться за счет средств специального фонда Бундесвера. Рамочное соглашение действует до 2027 года и допускает гибкий ежегодный заказ боеприпасов в зависимости от потребностей войск.

Гранаты DM45 будут производиться на предприятии Rheinmetall в Зильберхютте (земля Саксония-Анхальт). Заказ позволит загрузить производственные мощности завода на длительный срок.

Ручная дымовая граната DM45 весом 800 гр. состоит на вооружении ВС Германии с середины 1990-х годов. При горении пиротехнического заряда граната выделяет густой дым и обеспечивает постановку дымовой завесы с целью маскировки действий своих войск и введения в заблуждение противника.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Продукция
F125
Компании
Rheinmetall
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