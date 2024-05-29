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Применение морского бомбомета «Смерч-2» показали на видео

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Реактивныи бомбомет РБУ-6000 "Смерч-2" на фрегате "Адмирал Макаров"
Реактивныи бомбомет РБУ-6000 "Смерч-2" на фрегате "Адмирал Макаров".
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Станавов

Применение морского бомбомета РБУ-6000 в ходе СВО показали на видео

Реактивный морской бомбомет РБУ-6000 «Смерч-2» советского производства применили в ходе специальной военной операции (СВО). На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».



На видео показана стрельба бомбами РГБ-60 из РБУ-6000 по позициям противника. Морской бомбомет установили в кузов трехосного грузовика.

Реактивно-бомбометную установку РБУ-6000 приняли на вооружение флота в 1961 году. Бомбомет получил 12 стволов для пуска реактивных глубинных бомб. Дальность стрельбы составляет 5,2 километра. Бомба РГБ-60 несет 23,5 килограмма взрывчатого вещества.

В апреле отряд «Невский» показал применение РБУ-6000 с сокращенным количеством направляющих на шасси гусеничного тягача МТ-ЛБ.

В январе военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил, что стрельба из модифицированного корабельного бомбомета РБУ-6000 ведется не по отдельным целям, а по площадям, на которых могут располагаться склады и живая сила Вооруженных сил Украины.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
МТ-ЛБ
РБУ-6000
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