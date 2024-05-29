Минобороны Великобритании планирует приобретение десантных кораблей следующего поколения

Источник изображения: topwar.ru

Некогда бывшая «владычицей морей» Великобритания точно в обозримом будущем не вернет даже близко этот статус, но некоторые действия по восстановлению изрядно одряхлевшего и поредевшего военного флота Лондон предпринимает.

Международное военно-аналитическое онлайн-издание Naval News, посвященное военно-морской тематике, пишет, что Министерство обороны Великобритании планирует заключить с производителями контракты на приобретение десантных кораблей следующего поколения (CIC) для замены нынешних десантных кораблей личного состава Королевской морской пехоты LCVP MK 5 в рамках реализации программы Commando Force. О таких планах официально будет объявлено в начале июня, о чем 22 мая на Объединенном военно-морском мероприятии лидеров обороны (CNE) в Фарнборо сообщил программный директор специального подразделения британской армии капитан Ник Анвин.

Источник изображения: topwar.ru

Программа Commando Force предназначена для преобразования десантных войск Великобритании в более маневренные и боеспособные силы, оптимизированные для быстрого передового развертывания в различных боевых и небоевых целях. Ключом к этому является программа рекапитализации, направленная на ввод в эксплуатацию нового оборудования и судов для поддержки операций на побережье.

В рамках этого инвестиционного плана программа CIC предназначена для поставки нового высокоскоростного малозаметного судна, которое может доставлять десантные группы Королевской морской пехоты и их оборудование с кораблей, расположенных на некотором расстоянии от берега. В прошлогоднем документе Министерства обороны о закупках сообщалось о потребности примерно в 20 кораблях CIC с бюджетом чуть более 190 миллионов фунтов стерлингов, выделенных на проектирование, производство и поддержку.

В требованиях к новым десантным кораблям указано, что они должны обладать средней грузоподъемностью и доставлять ударную группу и небольшое транспортное средство к берегу с дистанции отвода (около 150 морских миль) на высокой скорости (более 25 узлов) с низкой вероятностью обнаружения. Одним из важных конструктивных соображений является возможность транспортировки морских пехотинцев в условиях, когда они высаживаются на берег в полном боевом снаряжении.

В планах Минобороны Великобритании перевести программу CIC из стадии разработки концепции в стадию реализации проекта, чтобы заменить LCVP MK 5 к 2028 году. Уже появились две концепции дизайна нового десантного корабля. Британский дизайнерский дом Steller Systems разработал концепцию морского десантного судна длиной 19 м метров. В свою очередь, подразделение морских услуг крупнейшей британской оборонной компании BAE Systems продемонстрировало концепцию 18,5-метрового прибрежного ударного корабля, основанную на трехконтурном расположении корпуса и новой технологии управления движением, пишет Naval News.