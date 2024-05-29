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Военное обозрение

ОАЭ представили систему RASH для оснащения беспилотников экономичным оружием

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Источник изображения: topwar.ru

Компания Edge из ОАЭ разработала семейство средств поражения RASH, представленное на выставке DSA (6-9 мая, Куала-Лумпур, Малайзия).

Данное оружие сочетает в себе эффективность, простоту и экономичность. Эти три фактора, взятые вместе, несомненно, заинтересуют потенциальных покупателей

- говорится в издании Defensa.

Как указывается, это оружие можно устанавливать на различные ударные беспилотники.

Самым компактным из этого семейства является RASH 1M, который представляет собой боеприпас (60-мм минометная мина), прикрепленный к модулю планирования. Общий вес составляет 2,5 кг, он может быть установлен на платформах, летающих со скоростью почти 300 км/ч. Комплекс оснащен системой GPS-наведения и ИНС, которой предварительно задаются точные координаты, чтобы боеприпас мог направиться к цели самостоятельно.

Аналогичную компоновку и начинку имеет RASH 2M, отличаясь только габаритами и массой в 14,5 кг. В качестве боеприпаса выступает 120-мм мина.

Источник изображения: topwar.ru

Оба упомянутых изделия состоят из корпуса с крыльями простой конструкции, на который благодаря несложной системе крепления устанавливается мина. Простого корпуса с крыльями и средств самонаведения достаточно для точной доставки минометного снаряда до цели

- отмечается в издании.

Несколько более развитой является концепция RASH 2H, которая имеет тот же вес, что и 2M, но обладает более сложной конструкцией. Она включает в себя корпус с крыльями, оборудование наведения и расположенную внутри взрывчатку.

Источник изображения: topwar.ru

Это оружие представляется несколько менее экономичным, чем первые два, поскольку оно использует не существующую мину, а специально разработанный боеприпас

- полагает автор.

Почти идентичную концепцию имеет более крупный RASH 3H. Размах крыла составляет 1,4 метра, позволяя летать со скоростью 685 км/ч, масса 33 кг, максимальная дальность полета 23 км при запуске на высоте 7,6 тыс. м и система детонации, вызывающая подрыв при ударе или при активации неконтактного взрывателя.

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Страны
Малайзия
ОАЭ
Проекты
БПЛА
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