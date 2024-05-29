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Россия значительно нарастила производство беспилотников всех типов, а новый завод в Татарстане планирует выпускать только одних дронов-камикадзе типа «Герань» порядка 6 тысяч единиц в год. Об этом пишет Wall Street Journal.

По данным американского издания, новое предприятие, открытое в зоне экономического развития «Алабуга» в Татарстане, планирует выпускать до 6 тысяч дронов-камикадзе типа «Герань» в год, что очень много. Естественно, беспилотники выпускаются исключительно по иранским технологиям, а собирают их рабочие из Африки. Россия якобы набирает африканских студенток, заставляя работать на предприятии. Применять «Герани» российские солдаты учатся в Сирии. Такую информацию издание подает американским читателям.

Тем не менее издание признает, что завод «Алабуга» набрал очень хороший темп по выпуску «Гераней», на конец апреля выйдя на уровень 4500 беспилотников. Скорей всего, речь идет не о производстве дронов с начала года, а с момента запуска предприятия, а 6 тысяч беспилотников должны быть изготовлены к середине 2025 года. Такая информация распространялась западными изданиями еще в прошлом году.

Также на «Алабуге» производятся и другие беспилотники, используемые российской армией в зоне СВО. В частности, предприятие производит разведывательные беспилотники «Альбатрос», благодаря которым российская армия способна следить за позициями ВСУ, а также перемещениями украинских военнослужащих на передовой.

В общем, американское издание ненавязчиво намекает, что все беды ВСУ от данного завода, поэтому в ближайшее время не исключен удар украинских вооруженных формирований по «Алабуге». Опыт запуска беспилотников по Татарстану у Киева имеется.