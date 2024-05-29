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Военная операция армии обороны Израиля в секторе Газа вызывает все большую обеспокоенность в мировом сообществе. Ранее многие лидеры государств осуждали действия ЦАХАЛ в палестинском анклаве, которые уже унесли десятки тысяч жизней мирных граждан.

Между тем власти еврейского государства попросту игнорируют вышеупомянутые осуждения и продолжают расширять зону своей операции в секторе Газа, добравшись до его южной части, где находится город Рафах. Стоит отметить, что в данный населенный пункт перебрались сотни тысяч беженцев из северной части палестинского анклава, по которой израильская авиация регулярно наносит удары, одновременно проходят и наземные рейды.

Международный суд ООН 24 мая призвал власти Израиля остановить наступление на Рафах и предпринять шаги по смягчению гуманитарного кризиса в секторе Газа. При этом ЦАХАЛ уже 26 мая нанес авиаудар по лагерю беженцев в данном населенном пункте, что привело к многочисленным жертвам среди мирного населения. Кроме того, по городу активно работает израильская артиллерия.

На фоне сложившейся критической ситуации в секторе Газа и полном игнорировании Израилем призывов Международного суда ООН, а также большинства мировых лидеров в Евросоюзе задумались о вводе санкций против еврейского государства.

Так, согласно сообщению от издания RTE со ссылкой на министра иностранных дел Ирландии Михола Мартина, главы МИД Евросоюза впервые обсудили санкции против Израиля. Со слов дипломата, это была первая встреча глав внешнеполитических ведомств стран ЕС, на которой серьезно велось обсуждение ввода экономических ограничений против тех, кто вопреки решению Международного суда ООН поддерживает продолжение операции в Рафахе, а также «подстрекает» израильских поселенцев на Западном берегу Иордана к жестокости против палестинцев.