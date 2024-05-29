Минобороны Франции закупило дополнительные противокорабельные ракеты Exocet MM40 B3C

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19 апреля 2024 года Генеральная дирекция по вооружению (DGA) Минобороны Франции заказала ведущему европейскому разработчику ракетных систем Matra BAE Dynamics Aérospatiale (MBDA) противокорабельные ракеты Exocet 40 Block 3C (MM40 B3C) для оснащения фрегатов первого класса ВМС Франции. Заказ был сделан в соответствии с французским Законом о военном планировании на 2024-2030 годы, который предусматривает военные расходы на определённый период от четырех до шести лет, пишет издание Naval News.

Эти ракеты станут дополнением к уже заказанным ракетам MM40 B3C, поставка которых началась в январе 2024 года. MBDA также модернизирует устаревшие ракеты MM40 B3, находящиеся на вооружении ВМС Франции, до версии B3C.

Версия ракеты B3C предназначена для поддержания эксплуатационных возможностей MM40 на самом высоком уровне, в частности, за счет повышения дальности, точности и устойчивости к контрмерам. В производстве MM40 задействована обширная сеть субподрядчиков по всей Франции. Эти ракеты собираются на заводе MBDA в Сель-Сен-Дени (департамент Луар и Шер).

Exocet – это семейство противокорабельных ракет с дозвуковой скоростью, которые могут быть развернуты с широкого спектра платформ (морских, воздушных или наземных). Модернизация ракет идет по стандартам, называемым Block 1, 2, 3 и 3C.

Новая версия B3C, имеющая дальность действия более 200 км, дополняет версию B3 цифровым радиовысотомером и новым устройством самонаведения, предназначенным для повышения возможностей боеприпаса перед лицом таких угроз, как широкое использование средств радиоэлектронного противодействия нового поколения и кораблей-невидимок.

Ракетами Exocet MM40 Block 3C уже начали оснащать фрегаты первого класса ВМС Франции: FREMM (многоцелевой фрегат), FDA (фрегат противовоздушной обороны). На очереди один из новейших фрегатов ВМС Франции FDI.

Naval News напоминает, что в сентябре прошлого года эти противокорабельные ракеты прошли успешные учебно-технические испытания, проводившиеся в ходе пусков с многоцелевого французского фрегата FREMM DA «Эльзас».