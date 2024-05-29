Войти
Военное обозрение

Минобороны Франции закупило дополнительные противокорабельные ракеты Exocet MM40 B3C

611
0
0

Источник изображения: topwar.ru

19 апреля 2024 года Генеральная дирекция по вооружению (DGA) Минобороны Франции заказала ведущему европейскому разработчику ракетных систем Matra BAE Dynamics Aérospatiale (MBDA) противокорабельные ракеты Exocet 40 Block 3C (MM40 B3C) для оснащения фрегатов первого класса ВМС Франции. Заказ был сделан в соответствии с французским Законом о военном планировании на 2024-2030 годы, который предусматривает военные расходы на определённый период от четырех до шести лет, пишет издание Naval News.

Эти ракеты станут дополнением к уже заказанным ракетам MM40 B3C, поставка которых началась в январе 2024 года. MBDA также модернизирует устаревшие ракеты MM40 B3, находящиеся на вооружении ВМС Франции, до версии B3C.

Версия ракеты B3C предназначена для поддержания эксплуатационных возможностей MM40 на самом высоком уровне, в частности, за счет повышения дальности, точности и устойчивости к контрмерам. В производстве MM40 задействована обширная сеть субподрядчиков по всей Франции. Эти ракеты собираются на заводе MBDA в Сель-Сен-Дени (департамент Луар и Шер).

Exocet – это семейство противокорабельных ракет с дозвуковой скоростью, которые могут быть развернуты с широкого спектра платформ (морских, воздушных или наземных). Модернизация ракет идет по стандартам, называемым Block 1, 2, 3 и 3C.

Новая версия B3C, имеющая дальность действия более 200 км, дополняет версию B3 цифровым радиовысотомером и новым устройством самонаведения, предназначенным для повышения возможностей боеприпаса перед лицом таких угроз, как широкое использование средств радиоэлектронного противодействия нового поколения и кораблей-невидимок.

Ракетами Exocet MM40 Block 3C уже начали оснащать фрегаты первого класса ВМС Франции: FREMM (многоцелевой фрегат), FDA (фрегат противовоздушной обороны). На очереди один из новейших фрегатов ВМС Франции FDI.

Naval News напоминает, что в сентябре прошлого года эти противокорабельные ракеты прошли успешные учебно-технические испытания, проводившиеся в ходе пусков с многоцелевого французского фрегата FREMM DA «Эльзас».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Компании
BAE Systems
Leonardo
MBDA
Проекты
DCNS FREMM
Похожие новости
25.10.2018
Европейское военное судостроение. Вместе или врозь?
10.05.2017
Президент французского концерна DCNS Эрве Гийу о новом авианосце, экспорте и кадровой политике
24.07.2012
Морская крылатая ракета SCALP поразила цель в первом натурном испытании
03.11.2010
Мировой ВПК сегодня и завтра
12.02.2008
Итоги военно-технического сотрудничества Франции в 2007 году и в период 2003-2007 гг.
25.12.2007
Еженедельник "Дифенс ньюс" опубликовал анализ военно-технического сотрудничества Индии в 2007 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.05 19:20
  • 3
О Гос. программах вооружений при Путине.
  • 29.05 19:06
  • 1635
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.05 18:49
  • 7
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 29.05 15:16
  • 0
Силы быстрого реагирования НАТО – готовность номер один
  • 29.05 15:00
  • 11
РЛС "Воронеж" накроет всех
  • 29.05 14:56
  • 1
Владимир Кулишов: пограничники усовершенствовали службу в нынешних условиях
  • 29.05 10:15
  • 1
Французский журналист о ситуации на Украине: боевой дух войск крайне низкий (Le Monde, Франция)
  • 29.05 02:41
  • 1
Часть американских вооружений на Украине обезврежена российскими помехами (The New York Times, США)
  • 28.05 15:11
  • 1
Сосуществование палестинского и израильского государств является гарантией безопасности для Израиля - Боррель
  • 28.05 14:44
  • 1
Bild: Британия, Канада и Эстония готовы доставлять помощь прямо на территорию Украины
  • 28.05 11:48
  • 1
Союзное государство – сила двух суверенных стран
  • 28.05 03:13
  • 1
Москва и Ташкент продолжат сотрудничество в оборонной сфере
  • 27.05 18:35
  • 3
Мантуров рассказал о формировании новой госпрограммы вооружений
  • 26.05 21:35
  • 0
О мерах авиации против ЗРВ
  • 26.05 19:37
  • 7
Неизбежность Тайваня