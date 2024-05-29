Премьер Чехии считает возможным использование получаемого Украиной оружия для ударов по РФ

Как отметил Петр Фиала, Киев "совершенно точно имеет все права, чтобы использовать все возможности для своей обороны"

ПРАГА, 28 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Петр Фиала считает возможным использование оружия, получаемого Украиной из-за рубежа, для ударов по целям, находящимся на территории РФ. Об этом он заявил на брифинге перед запланированной на вечер встречей лидеров стран Евросоюза с участием премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и представителей США, на которой будет обсуждаться помощь Киеву. Трансляцию вел сетевой телеканал информационного агентства ČTK.

"Если речь идет о заявлениях [генсека НАТО] Йенса Столтенберга или кого-то другого о том, что Украина могла бы использовать оружие, которое ей поставляют из-за рубежа, я это считаю совершенно логичным. Украина - страна, которая обороняется, - сказал Фиала. - Как страна, подвергшаяся нападению, она совершенно точно имеет все права, чтобы использовать все возможности для своей обороны".

Во встрече, кроме Шмыгаля, примут участие президент Польши Анджей Дуда, председатель правительства Дании Метте Фредериксен, и. о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте, председатель правительства Латвии Эвика Силиня. "Мы будем обсуждать то, как можем в этой критической фазе, которую переживает Украина <...>, помочь Украине", - сказал чешский премьер. Целью, по его словам, является координация помощи Киеву, включая рассмотрения инициативы по направлению боеприпасов, приобретаемых в третьих странах за счет западных государств.

Президент Чехии Петр Павел, выступая 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Чехия нашла возможность приобрести для Вооруженных сил Украины сотни тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах в случае наличия средств. Ранее газета Politico проинформировала, что Прага, недовольная тем, что Евросоюз не поставил Киеву с марта 2023 года до марта 2024 года обещанный миллион снарядов, потребовала от Брюсселя начать закупать их для Украины по всему миру, в частности в Республике Корея, Турции, ЮАР. К этой инициативе присоединились около 20 государств. Согласно западным СМИ, первые 180 тыс. снарядов будут в июне поставлены Украине.