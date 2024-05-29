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ТАСС

Нидерланды выступили с инициативой по поставке одного ЗРК Patriot на Украину

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Комплекс ЗРК Patriot
Комплекс ЗРК Patriot.
Источник изображения: Sean Gallup/ Getty Images

Страна также выразила готовность предоставить часть необходимых компонентов

БРЮССЕЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Нидерланды взяли на себя ведущую роль в инициативе по поставке как можно скорее на Украину одного зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщила журналистам и. о. министра обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен по прибытии на встречу глав оборонных ведомств стран ЕС.

"Мы обсуждаем с партнерами вопрос сбора системы Patriot и призываем другие страны, у которых есть возможности для этого, присоединиться к ней, - отметила она. - Таких возможностей немного, но эта система нужна Украине".

Нидерланды готовы предоставить часть необходимых компонентов. Кроме того, определено, какие страны могут выделить из собственных запасов другие компоненты. Оллонгрен не уточнила, что это за государства. Она подчеркнула, что Нидерланды хотят поставить этот комплекс "как можно скорее".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужны в том числе семь ЗРК Patriot, чтобы эффективно противостоять России. Как сообщала газета Financial Times со ссылкой на источники, Греция и Испания испытывают сильное давление со стороны других членов ЕС и НАТО, требующих предоставить Украине больше систем ПВО.

В начале апреля британский журнал The Economist сообщал со ссылкой на источники, что российские войска уничтожили несколько комплексов Patriot, поставленных США на Украину. Точное количество не указывалось. 

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