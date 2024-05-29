В США завершились испытания 72-го эсминца класса "Арли Бёрк"

Ракетный эсминец "Джон Бейзилон" (John Basilone), построенный для ВМС США на верфи Bath Iron Works (General Dynamics), завершил цикл приемочных испытаний. Как уточняет USNI News, это 72-й корабль класса "Арли Бёрк", предназначенный для американского флота.

"В ходе приемочных испытаний команда Bath Iron Works продемонстрировала, что корпус корабля, механические и электрические системы работают должным образом", – подчеркнули в пресс-службе верфи.

Эсминец "Джон Бейзилон", США General Dynamics Bath Iron Works

Испытания прошли в Атлантике, после чего эсминец вернулся на верфь в штате Мэн.

Корабль назван в память о легендарном сержанте Корпуса морской пехоты США, который был награжден Медалью почета за проявленный героизм в битве при Гуадалканале во время Второй мировой войны. Он погиб в 1945 году во время высадки на Иводзиму.

Эсминец заложили в январе 2020 года и спустили на воду в июне 2022 года. Ввод в строй ожидается в конце 2024 года. "Джон Бейзилон" построен в модификации Flight IIA: Technology Insertion (всего американский флот получит десять таких кораблей, а "Джон Бейзилон" стал седьмым в этой линейке). В этом варианте эсминцы оснащаются более старыми радарами воздушного поиска AN/SPY-1D(v), тогда как следующая версия Flight III получит радары AN/SPY-6.

Водоизмещение эсминца достигает 9500 тонн, длина корпуса – 155,29 метра, ширина – 20 метров. Максимальная скорость превышает 30 узлов. Дальность плавания – 4400 морских миль. Экипаж – 300 человек.

Главное ударное оружие – две универсальные пусковые установки Mk.41, которые могут применять как зенитные ракеты семейства SM, так и крылатые "Томагавки" и противолодочные ASROC. Арсенал корабля дополняют 127-мм артустановка Mk.45, шестиствольная 20-мм зенитная артустановка Phalanx и две 25-мм пушки M242 Bushmaster, четыре 12,7-мм пулемета, а также два трехтрубных 324-мм торпедных аппарата и противокорабельные ракеты "Гарпун". На борту базируются два вертолета SH-60 "Сихок".

На верфи BIW продолжается производство еще шести эсминцев класса "Арли Бёрк": "Харви Барнум-мл." и "Патрик Галлагер" относятся к тому же поколению Flight IIA: Technology Insertion, а "Луис Х. Уилсон-мл.", "Уильям Шаретт", "Квентин Уолш" и "Джон Э. Килмер" – к Flight III.