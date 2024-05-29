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Flotprom

В США завершились испытания 72-го эсминца класса "Арли Бёрк"

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Ракетный эсминец "Джон Бейзилон" (John Basilone), построенный для ВМС США на верфи Bath Iron Works (General Dynamics), завершил цикл приемочных испытаний. Как уточняет USNI News, это 72-й корабль класса "Арли Бёрк", предназначенный для американского флота.

"В ходе приемочных испытаний команда Bath Iron Works продемонстрировала, что корпус корабля, механические и электрические системы работают должным образом", – подчеркнули в пресс-службе верфи.

Эсминец "Джон Бейзилон", США

General Dynamics Bath Iron Works


Испытания прошли в Атлантике, после чего эсминец вернулся на верфь в штате Мэн.

Корабль назван в память о легендарном сержанте Корпуса морской пехоты США, который был награжден Медалью почета за проявленный героизм в битве при Гуадалканале во время Второй мировой войны. Он погиб в 1945 году во время высадки на Иводзиму.

Эсминец заложили в январе 2020 года и спустили на воду в июне 2022 года. Ввод в строй ожидается в конце 2024 года. "Джон Бейзилон" построен в модификации Flight IIA: Technology Insertion (всего американский флот получит десять таких кораблей, а "Джон Бейзилон" стал седьмым в этой линейке). В этом варианте эсминцы оснащаются более старыми радарами воздушного поиска AN/SPY-1D(v), тогда как следующая версия Flight III получит радары AN/SPY-6.

Водоизмещение эсминца достигает 9500 тонн, длина корпуса – 155,29 метра, ширина – 20 метров. Максимальная скорость превышает 30 узлов. Дальность плавания – 4400 морских миль. Экипаж – 300 человек.

Главное ударное оружие – две универсальные пусковые установки Mk.41, которые могут применять как зенитные ракеты семейства SM, так и крылатые "Томагавки" и противолодочные ASROC. Арсенал корабля дополняют 127-мм артустановка Mk.45, шестиствольная 20-мм зенитная артустановка Phalanx и две 25-мм пушки M242 Bushmaster, четыре 12,7-мм пулемета, а также два трехтрубных 324-мм торпедных аппарата и противокорабельные ракеты "Гарпун". На борту базируются два вертолета SH-60 "Сихок".

На верфи BIW продолжается производство еще шести эсминцев класса "Арли Бёрк": "Харви Барнум-мл." и "Патрик Галлагер" относятся к тому же поколению Flight IIA: Technology Insertion, а "Луис Х. Уилсон-мл.", "Уильям Шаретт", "Квентин Уолш" и "Джон Э. Килмер" – к Flight III.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
BGM-109 Tomahawk
Mark 41
SH-60
Компании
BIW
General Dynamics
Проекты
2020-й год
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