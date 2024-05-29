«Главное не техника, а те, кто ее применяет»

Как разминируют территорию Донбасса

После многих лет позиционных боев огромные площади освобожденных территорий остаются заминированными или засоренными неразорвавшимися боеприпасами. Это не только представляет повседневную опасность для мирного населения, но и угрожает строителям при работе над новыми объектами инфраструктуры, которые необходимы для налаживания мирной жизни. Корреспондент «Известий» побывал на одном из участков разминирования на юге Донецкой Народной Республики, увидел, как использование беспилотной техники помогает в опасной работе саперов и пообщался с мирным населением.

Роботизирован и безопасен

За небольшим тыловым поселком в полях, которые уже 10 лет перестали быть сельскохозяйственными, виден вдалеке силуэт крупной серой машины. Это робот производства челябинской компании ИМСН, который задействован в разминировании. Эта новая машина проходит испытания, поэтому на месте работают и представители производителя, и саперы МЧС.

— Мы уже два года в работах по разминированию в ДНР. Это третья, тяжелая, машина в нашей линейке. Участки для нас выбраны социально значимые, опасные и напряженные — там, где уже подрывались люди и техника. Поэтому мы проходим испытания и разминируем, спасаем человеческие жизни, — рассказывает Антон, представитель завода.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Саперы запускают квадрокоптер, чтобы контролировать движение не только по камерам самой машины, но и с воздуха. Так намного лучше видны «полосы» разминирования. По готовности оператор машины запускает бойковый трал и начинает движение по выделенной полосе. Работа с пультом очень простая: два джойстика и несколько кнопок, почти как в компьютерных играх. А экран беспилотника позволяет также сверяться с видом сверху.

Удары цепей с грузами на быстро вращающейся оси по твердому глинистому грунту поднимают столб пыли перед машиной. И когда она заходит на полосу плотного минирования и начинаются подрывы, они почти незаметны, но хорошо слышны.

— Как обычно, самое главное — не техника, а ее применение и те, кто ее применяет. Уже по опыту выяснили, что хорошо использовать машину в связке с квадрокоптером, расчет может находиться на безопасном расстоянии, отлично видно рельеф, а иногда видно и мины. Два человека — оператор машины и оператор коптера — совместно ведут работу, и получается изумительно, — объясняет Антон.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

При этом обслуживание и эксплуатация техники довольно простые: она сделана на базе серийного бульдозера с установкой более мощного двигателя. Крепления и выводы под бульдозерное оборудование в варианте саперного робота также сохранили, и за два часа можно установить необходимое и получить мощный и защищенный беспилотный бульдозер.

— Восемь лет происходило минирование территории. У обеих сторон советская школа, поэтому оно очень плотное. Много иностранных боеприпасов, много дистанционного минирования, отсутствуют карты минных полей, поэтому всё происходит непросто, — объясняет Антон.

Возвращение к мирной жизни

Пройдя очередную полосу, оператор возвращает робота назад, и можно рассмотреть его вблизи. Эта машина уже принимала на себя подрыв противотанковой мины и очень большое количество противопехотных мин и самоделок различных видов. На металлических конструкциях трала и бойках видны следы подрывов. А на защитном козырьке большое количество осколков, которые он удержал.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

— Машина предназначена для сплошного разминирования местности, выдерживает все виды противопехотных мин и противотанковые ТМ-62. Вы это видели в прошлом репортаже, это та же машина, и рабочий орган тот же. Пострадал только защитный козырек, и сейчас конструкторы играют с его формой, — рассказывает Антон о случае, свидетелями которого стали корреспонденты «Известий» во время работы данного робота у саперов ВС РФ на авдеевском направлении. По его словам, конструкторы уже работают над улучшениями по результатам испытаний машины в инженерных подразделениях Российской армии.

Но главное, что беспилотные системы не просто ускоряют работу групп разминирования, а снижают опасность, которой подвергаются люди. Мы хорошо видим количество подрывов под рабочим органом машины, и если бы разминирование шло вручную, то каждую из этих мин пришлось бы обнаруживать и уничтожать саперам, подвергаясь риску. Конечно, после роботизированной техники местность всегда перепроверяют люди, но подавляющее большинство опасностей к этому моменту уже устранено.

Мимо робота, которого проверяют после работы, аккуратно идет по грунтовой дороге местная жительница с ведром молока. За годы жизни в прифронтовых районах гражданские привыкают к правилам безопасности, знают, где и как передвигаться. Хорошо заметно, что женщина не отходит от дороги, где нет травы и хорошо видно отсутствие мин. За годы такие вещи превращаются в привычку.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

— Мы с 2014 года туда боялись даже ходить. Тут коров держим, и боялись даже, что если корова оторвется и побежит, то всё, хозяйства нет. А сейчас разминируют, можно за свой скот и собак не беспокоиться, они всё время бегают и подрываются, — рассказывает Татьяна.

Активные бои в этом районе закончились в 2022 году, в первые месяцы специальной военной операции. И окончательное сплошное разминирование позволит жителям полностью распрощаться с многолетним кошмаром бывшего прифронтового поселка.

Дмитрий Астрахань