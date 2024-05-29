Войти
Военное обозрение

Французский разработчик представил макет подлодки SMX 31

644
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Французский концерн Naval Group представил макет 1:50 разрабатываемой им субмарины SMX 31. В рамках этого проекта планируется создать цифровой корабль на электрическом ходу, в котором будет объединен ряд особенно инновационных технологий. Как утверждается, новая ПЛ расстанется со многими устоявшимися концепциями.

Субмарина, по форме, как считают разработчики, напоминающая кашалота, лишилась классической рубки; главный гидролокатор был перемещен в сторону носовой части (снизу), что приводит к меньшему сопротивлению при движении, вспомогательный сонар находится на корме; крыльчатки водометных движителей облачены в кожух и прикрыты двумя трубчатыми выступами по бокам ПЛ; материалы и внешнее покрытие спроектированы таким образом, чтобы обеспечить максимальную скрытность.

Источник изображения: topwar.ru

Водоизмещение подлодки составит 2700 т в надводном положении и 3200 т в подводном, она будет иметь длину 80 м и диаметр корпуса 11.2 м, за счет высокой автоматизации потребуется экипаж всего из 15 человек, к которым для решения определенных задач могут быть добавлены еще 12. Электроприводная установка позволит преодолевать не менее 7700 морских миль при скорости хода 5 узлов. ПЛ сможет находиться под водой в течение 30 дней, не всплывая на поверхность.

В кормовой части расположены ПУ для запуска средств поражения. Предусмотрен специальный шлюз для водолазов и помещение для автономных подводных аппаратов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Похожие новости
23.08.2006
В Тихом океане совершен удачный пуск ракеты-носителя Zenit-3SL
23.08.2006
Битва над Бомбеем
22.08.2006
Ракета-носитель "Зенит - 3СЛ" успешно вывела на орбиту спутник "КореаСат-5"
17.08.2006
Русское оружие "Хезболлы"
17.08.2006
Американский генерал учится летать на нашем "МиГе"
17.08.2006
На чем будут летать в России в XXI веке
16.08.2006
Греция в течение десяти лет потратит на ВиВТ 26,5 млрд евро
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.05 19:20
  • 3
О Гос. программах вооружений при Путине.
  • 29.05 19:06
  • 1635
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.05 18:49
  • 7
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 29.05 15:16
  • 0
Силы быстрого реагирования НАТО – готовность номер один
  • 29.05 15:00
  • 11
РЛС "Воронеж" накроет всех
  • 29.05 14:56
  • 1
Владимир Кулишов: пограничники усовершенствовали службу в нынешних условиях
  • 29.05 10:15
  • 1
Французский журналист о ситуации на Украине: боевой дух войск крайне низкий (Le Monde, Франция)
  • 29.05 02:41
  • 1
Часть американских вооружений на Украине обезврежена российскими помехами (The New York Times, США)
  • 28.05 15:11
  • 1
Сосуществование палестинского и израильского государств является гарантией безопасности для Израиля - Боррель
  • 28.05 14:44
  • 1
Bild: Британия, Канада и Эстония готовы доставлять помощь прямо на территорию Украины
  • 28.05 11:48
  • 1
Союзное государство – сила двух суверенных стран
  • 28.05 03:13
  • 1
Москва и Ташкент продолжат сотрудничество в оборонной сфере
  • 27.05 18:35
  • 3
Мантуров рассказал о формировании новой госпрограммы вооружений
  • 26.05 21:35
  • 0
О мерах авиации против ЗРВ
  • 26.05 19:37
  • 7
Неизбежность Тайваня