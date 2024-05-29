Бельгия намерена поставить Украине 30 F-16 до 2028 года

Первые истребители должны поступить в 2024 году, отметила глава МИД королевства Аджа Лябиб

БРЮССЕЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Власти Бельгии передадут Украине 30 самолетов F-16 до 2028 года, первые истребители должны поступить в 2024 году. Об этом заявила глава МИД королевства Аджа Лябиб в эфире радиостанции Bel RTL.

"Бельгия возьмет на себя обязательство поставить Украине 30 своих F-16, первые самолеты должны быть переданы уже до конца этого года", - сказала Лябиб, впервые озвучив возможные объемы поставок. Самолеты должны поставляться по мере того, как Брюссель будет получать от США заказанные в 2018 году F-35. Бельгия рассчитывает получить первые два F-35 к концу 2024 года - началу 2025 года.

Лябиб на бельгийских парламентских выборах 9 июня будет баллотироваться от либеральной партии "Реформаторское движение", выходцами из которой также являются глава Евросовета Шарль Мишель и член Еврокомиссии, курирующий пути экспроприации российских замороженных активов, Дидье Рейндерс. Она подчеркнула, что Бельгия уже "создала фонд в €1,7 млрд для прямых поставок оружия Украине", при этом глава МИД заявила бельгийским избирателям, что денег из своего бюджета Бельгия дала Украине "очень мало", поскольку эти €1,7 млрд получены с 2023 года от налогов на доходы от реинвестиции активов России на площадке Euroclear.

В Брюсселе 28 мая находится президент Украины Владимир Зеленский, его примут премьер и король Бельгии, с ним будет подписано соглашение о безопасности на 10 лет.