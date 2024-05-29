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В США назвали российский авианосец «ракетной базой»

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Фото: Ministry of Defence / Wikipedia
Фото: Ministry of Defence / Wikipedia.

TNI: ракетное оружие авианосца «Адмирал Кузнецов» превосходило его авиацию

Российский авианесущий крейсер проекта 1143.5 «Адмирал Кузнецов» несет мощное ракетное вооружение, которое превосходит авиакрыло корабля по своей мощности. Особенности авианосца назвали в публикации американского издания The National Interest (TNI).

«Единственный в России авианосец "Адмирал Кузнецов" изначально проектировался для размещения "ракетной базы", которая была более мощной, чем самолеты, запускаемые с его палубы», — пишет TNI.

Отмечается, что «Адмирал Кузнецов» нес 12 пусковых установок для противокорабельных ракет «Гранит» с боевой частью весом 750 килограммов. Также корабль получил реактивный комплекс противоторпедной защиты РБУ-12000 «Удав». Защиту от воздушных целей обеспечивал зенитный ракетный комплекс «Кинжал», артиллерийский комплекс «Кортик» и артиллерийские установки АК-630.

Автор подчеркнул, что благодаря ракетам «Адмирал Кузнецов» мог бросить вызов американской авианосной группе, оставаясь вне досягаемости кораблей и самолетов противника. По его словам, авианосец мог применить противокорабельные ракеты с предельного расстояния и продолжить бой без использования авиакрыла.

В июле прошлого года источник ТАСС в кораблестроительной отрасли сообщил, что «Адмирал Кузнецов» может быть передан Военно-морскому флоту России уже в конце 2024 года. После ремонта и модернизации срок службы корабля продлят на 20 лет.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Адмирал Кузнецов
АК-630 Ласка
Гранит
Кинжал ЗРК
Кортик
Удав-1
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
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