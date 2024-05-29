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ЦАМТО

ВВС Филиппин приняли на вооружение второй самолет ВТА C-130H

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Источник изображения: Фото: Philippine Air Force

ЦАМТО, 28 мая. Командование ВВС Филиппин 24 мая объявило о принятии на вооружение еще одного самолета C-130H "Геркулес" из состава ВС США.

Как заявлено, после поставки данной машины в арсенале ВВС стало пять C-130, которые можно использовать для выполнения гуманитарных, тактических и стратегических задач.

Самолет с б.н.5157 вошел в боевой состав ВВС Филиппин 23 мая во время церемонии, проведенной на авиабазе "Бенито Эбуэн" (н.п. Лапу-Лапу) на острове Мактан (провинция Себу).

По информации представителя ВВС Филиппин, самолет является вторым из двух C-130H, приобретенных из состава ВС США в рамках программы "Избыточное военное имущество" (EDA). Самолет прибыл на Филиппины 16 февраля 2024 года.

Как сообщал ЦАМТО, о поставке ВВС Филиппин из состава ВС США двух самолетов ВТА C-130 "Геркулес" стало известно в июле 2020 года. Согласно базе данных программы EDA, Филиппины направили в США запрос на поставку двух самолетов ВТА C-130H "Геркулес" в 2019 году. Остаточная стоимость самолетов оценивалась в 24 млн. долл.

Первый C-130 предполагалось принять в июле, а второй – к концу 2020 года. Тем не менее, летом 2020 года США сообщили филиппинской стороне, что поставка первого самолета будет перенесена на октябрь, а второго – на 2021 год в связи с пандемией COVID-19. Однако и эти сроки соблюдены не были.

По информации филиппинского агентства PNA, общая стоимость приобретения двух C-130 оценивается в 2,5 млрд. филип. песо (около 52 млн. долл.). Закупка финансируется совместно Филиппинами, которые выделили 1,6 млрд. филип. песо, и США – за счет средств программы "Зарубежное военное финансирование" (FMF) в объеме 900 млн. филип. песо. В то же время, посольство США в Маниле указало цифру 1,54 млрд. песо (32,2 млн. долл.). Предположительно, Филиппины оценивают стоимость не только самолетов, но и сопутствующего оборудования и услуг.

Самолеты будут применяться для перевозки войск и грузов во время операций по обеспечению безопасности и стабильности в регионе, а также оказания гуманитарной помощи и реагирования на стихийные бедствия.

Первый C-130H прибыл на Филиппины 29 января 2021 года и был принят на вооружение 18 февраля 2021 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Филиппины
Продукция
C-130
Проекты
2020-й год
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