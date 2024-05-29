МО показало работу новейшего диспетчерского пункта комендантской службы в зоне СВО

Военнослужащие дорожно-комендантской службы группировки войск «Центр» в ходе диспетчерского контроля и регулирования движения военных автомобильных колонн в тыловых районах зоны СВО приняли на апробацию новейший подвижный диспетчерский пункт. В преддверии Дня военного автомобилиста, который отмечается 29 мая, Минобороны РФ показало работу диспетчерского пункта.

Подвижный диспетчерский пункт представляет собой передвижной комплекс средств видеомониторинга, воздушного наблюдения и радиосвязи, собранных на базе автомобиля «КамАЗ».

Он предназначен для контроля движения автомобильных колонн, своевременного информирования старших колонн об изменениях дорожных условий на определенном участке пути и своевременной передачи информации о передвижениях воинских колонн в зоне ответственности на центральный диспетчерский пункт. Экипаж комплекса позволяет вести круглосуточный контроль дорожной обстановки в указанном районе.

«Согласно указанию из центрального диспетчерского пункта, можем выехать в любой район и выполнять свои задачи. Туда, где перекрестки, проблемные участки дорог, туда выставляем диспетчерский пункт и ведем наблюдение, передаем сведения, которые приходят с видео, фотосистем, БПЛА», — рассказал командир передвижного диспетчерского пункта с позывным Диспетчер.

Он добавил, что в составе команды пункта есть оператор БПЛА, он собирает информацию с дрона и фото- и видеосистемы мониторинга. Передвижной пункт оборудован системой РЭБ-защиты, к тому же в радиусе 1 км не работает никакая электроника, но работе диспетчерского пункта это не мешает.

Для обеспечения безопасности передвижения автомобильных колонн по дорогам общего пользования военнослужащие дорожно-комендантской службы ежедневно проводят профилактические проверки на организованных постах контроля.

По словам начальника штаба автомобильного батальона с позывным Конус, особенность работы батальона в том, чтобы оперативно выполнять поставленные задачи. Колонна с определенной задачей выдвигается в район назначения, осуществляет перевозку грузов, личного состава, ведет обеспечение войск, эвакуацию раненых и больных.

Водитель автомобиля «КамАЗ» с позывным Бек признался, что нашел себя в зоне СВО и горд тем, что приносит пользу Родине и людям, а самым важным в зоне спецоперации считает выносливость.

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