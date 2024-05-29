Новинки военной техники показаны на словацкой выставке IDEB 2024

Источник изображения: topwar.ru

14-16 мая в Братиславе, Словакия, прошла выставка военной техники IDEB 2024, на которой ряд европейских производителей оружия продемонстрировал свои новинки.

Источник изображения: topwar.ru

Бронеавтомобиль Zetor Gerlach 4x4 от словацкой компании Zetor Engineering

Источник изображения: topwar.ru

КП, расположенный в специализированном контейнере, и мобильная диспетчерская вышка полевого аэродрома от компании Martin (входит в словацкую MSM Group)

Источник изображения: topwar.ru

Дистанционно-управляемая башня Turra 30 с современными элементами противодроновой и противотанковой защиты от словенской компании EVPÚ

Источник изображения: topwar.ru

САУ BIA 6×6 (слева) и 120-мм самоходный миномет AM120

В этом году снова была представлена самоходная гаубица BIA 6×6, которая, как утверждается, сочетает в себе преимущества САУ Zuzana 2 и EVA. Состоялась премьера словацкого 120-мм самоходного миномета AM120 компании ZTS Špecial на шасси Tatra 815-7 6x6 с бронекабиной Puma L2 Long. Экипаж 2-4 человека, диапазон возвышения от 40° до 80°, минимальная дальность огня 504 метра, максимальная 8200 метров, темп огня до 20 выстрелов в минуту.

Источник изображения: topwar.ru

ОБТ Leopard 2A8 от KNDS

Источник изображения: topwar.ru

ЛТ CV90/120 от шведского филиала BAE Systems

BAE Systems, как и в прошлом году, привезла на выставку машину CV90/120, которая должна выполнять роль легкого танка, будучи снаряженной 120-мм пушкой.