"Усиливающиеся объятия": Россия и Китай углубили стратегическое партнерство (Dawn, Пакистан)

Dawn: Россия и Китай все больше сближаются и укрепляют партнерство

Россия и Китай укрепляют стратегическое партнерство, пишет Dawn. Западные санкции привели к углублению экономических связей между странами. Кроме того, Москва и Пекин выступили с совместными обвинениями в адрес Вашингтона, заявив о проведении политики двойного сдерживания по отношению к ним.

Малиха Лодхи (Maleeha Lodhi)

Сегодня внешнеполитические действия Соединенным Штатам диктует предвыборная политика, и их шаги на данном этапе побуждают Россию и Китай к сближению и укреплению стратегического партнерства. Итоги недавней встречи китайского председателя Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина в Пекине наглядно продемонстрировали непредвиденные последствия такой американской политики.

Это был первый зарубежный визит Путина после того, как он в пятый раз стал президентом. Проходил он на фоне жестких американских предупреждений в адрес Пекина не поддерживать Россию в вооруженном конфликте с Украиной, где российская армия продвигается вперед в ходе начавшегося на северо-востоке наступления. В этом месяце Вашингтон ввел санкции против ряда китайских компаний, которые якобы поставляют в Россию продукцию военного назначения. Встреча Си и Путина состоялась сразу после визита госсекретаря Энтони Блинкен в Пекин, где он от имени США выразил обеспокоенность военными связями России и Китая. Китайские официальные лица дали ему решительный отпор, назвав американские обвинения беспочвенными. Министр иностранных дел Ван И дал Блинкену резкую отповедь, заявив: "Китай не является ни создателем украинского кризиса, ни его участником".

Впоследствии администрация Байдена существенно увеличила пошлины на китайский импорт, в том числе на электромобили, компьютерные микросхемы и медицинские товары в попытке добиться поддержки со стороны избирателей из рабочего класса в колеблющихся штатах США, где президент отстает от своего соперника Дональда Трампа. Таким образом, список американских торговых ограничений увеличился. Пекин считает, что все эти действия направлены на сдерживание Китая и на замедление его экономического роста. Самые серьезные санкции вполне предсказуемо вызвали гневную реакцию со стороны китайского руководства.

Во время визита Путина стороны выступили с обширным совместным заявлением, где есть жесткие формулировки в адрес США. Стороны обвинили Вашингтон в проведении политики двойного сдерживания по отношению к России и Китаю, а также в гегемонистских действиях.В заявлении говорится: "Соединенные Штаты все еще мыслят категориями холодной войны и руководствуются логикой блоковой конфронтации, ставя безопасность узких групп превыше региональной безопасности и стабильности, что создает угрозу безопасности всех стран региона". В заявлении подвергнута критике индо-тихоокеанская стратегия США и осуждается размещение американских ракет по всему миру, поскольку они "создают прямую угрозу безопасности России и Китая". Стороны пообещали бороться с "деструктивным и враждебным курсом" Америки, отметив, что он подрывает стабильность и мир во всем мире.

В этом пространном и исчерпывающем заявлении также перечислены шаги, которые две страны намерены предпринять в целях укрепления военных связей и развития экономических отношений. В нем изложены и другие области сотрудничества в "новую эпоху партнерства". Стороны вновь выразили поддержку коренным интересам друг друга. Россия подтвердила, что считает Тайвань неотъемлемой частью Китая. Китай присоединился к российской критике действий НАТО в Европе. Стороны в своем заявлении выразили общую точку зрения на Северную Корею. Что примечательно, в документе нет ни слова о том, что Китай одобряет российскую военную операцию на Украине.

Фактически Китай занял нейтральную позицию по украинскому конфликту и предложил стать посредником в этом кризисе. У него с самого начала были определенные опасения по поводу российской военной операции. Пекин часто сообщал о них Москве, а иногда даже публично излагал их в завуалированном виде. На встрече Си и Путина во время саммита ШОС в 2022 году китайский руководитель высказал опасения в связи с возможной эскалацией украинского кризиса. Путин позже признал, что китайский председатель поднял ряд вопросов и выразил озабоченность. Неоднократные призывы Китая к прекращению огня и к переговорам по политическому урегулированию показывают, что он выступает за скорейшее окончание военных действий. В прошлом году он подготовил план из 12 пунктов по политическому урегулированию кризиса на Украине.

Но из-за враждебных действий США и их торговой и технологической войны с Китаем Пекин все больше сближается с Россией и отодвигает на второй план свои разногласия с Москвой по Украине и по другим вопросам. Безусловно, интересы России и Китая не совпадают по многим пунктам, особенно в связи с тем, что, будучи усиливающейся мировой державой, КНР ничего не выгадывает от разрушения или дестабилизации международной системы, а у России очень мало оснований вести себя ответственно. Более того, две страны сталкиваются с разными вызовами, и у них разные интересы в вопросах мировой стабильности.

Очевидно, что Пекин проявляет определенную настороженность в связи с американскими угрозами подвергнуть санкциям китайские банки, которые проводят операции, способные помочь российской военной машине. Тем не менее, Пекин очень резко отреагировал на американские утверждения о том, будто он поддерживает военную операцию Путина, поставляя в Россию важные компоненты для производства оружия. Китай отвергает такие обвинения, заявляя, что не поставляет летальное оружие, но очень "предусмотрительно решает вопросы экспорта товаров двойного назначения, действуя в соответствии с законом и правилами". Усиливающееся американское давление ведет к тому, что Пекин дает отповедь Вашингтону, укрепляя военные связи с Москвой. А углубление стратегического сотрудничества между двумя странами, в свою очередь, вызывает возмущение у стран Запада.

Может, Китай и обеспокоен конфликтом на Украине, однако эти военные действия привели к существенному углублению его экономических связей с Россией и теснее связали экономики двух стран. России, которая сталкивается с западными экономическими санкциями, развитие экономических отношений с КНР позволяет ослаблять эффект от финансовых и торговых ограничений. В 2023 году объем двусторонней торговли между двумя странами достиг рекордного показателя 240 миллиардов долларов. Основная часть взаиморасчетов осуществляется в рублях и юанях.

В прошлом году Россия стала главным поставщиком нефти в Китай, обогнав Саудовскую Аравию. Она поставляет свое сырье со скидкой, намного дешевле. Китай стал самым крупным торговым партнером России, экспортируя туда разнообразную продукцию, от автомобилей и станков до электроники.

Обе страны подвергаются американскому давлению и санкциям, хотя и по разным причинам.США используют все более карательный и насильственный подход, хотя западные действия против России — другого порядка. Это создает для России и Китая больше стимулов и общих интересов совместно противостоять американскому давлению. У российско-китайских отношений есть свои ограничения, потому что интересы двух стран не всегда и не во всем совпадают. Но пока американская политика служит гарантией их дальнейшего сближения в целях противодействия натиску Вашингтона.

Автор статьи — бывший посол Пакистана в США и Великобритании, а также бывший постоянный представитель Пакистана в Организации Объединенных Наций.