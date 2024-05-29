Морпехи ТОФ из рембата рассказали об антидроновой защите «Царь-мангал»

Боевой машине не страшен ни один враг, когда корпус укрывают стальные листы ромбовидной формы — идеальная защита от нападений с воздуха. Так называемый «Царь-мангал» — техника защиты корпуса танка или БМП стальными листами, отчего боевая машина будто въехала в гараж, но при этом едет и стреляет, рассказал 28 мая корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

«Ставший знаменитым «Царь-мангал» — это такая защита, совершенство техники, чтобы противостоять врагу. Защищает от осколков. Незаметно для беспилотников. На первый взгляд абсурдная антидроновая конструкция, больше похожая на сарай, стала трендом на передовых участках спецоперации. На Западе обшитые сталью танки и БМП прозвали «черепахами». У нас «Царь-мангал». Мастера уже и не помнят, кто придумал такую необычную стальную экипировку. Но ее сверхэффективность — доказанный факт», — рассказал журналист.

Ремонтные подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) используют возможности антидроновой защиты максимально — обваривают сталью по одной боевой машине в день. Снаружи и обязательно внутри. По словам мастера ремонтной роты с позывным Мамай, в основном дроны бьют по двигателю, ходовой части и по пушке.

«Мы двигатель полностью обвариваем. Защита работает в большинстве случаев. Из 10 танков на передовую возвращаются девять. Погасить вражеский огонь помогают вот такие противокумулятивные решетки. Эти, кстати, в отличие от «Царь-мангала» штатные, только что с завода», — добавил он.

Мастер гусеничной техники с позывным Завгар — сварщик четвертого разряда. На передовой его мастерство пригодилось в полной мере. Он показал, как приваривают защитный экран к боевой машине.

«Это всё новое только что пришло. Собирается быстро, 24 часа дается. До основной брони не доходит даже, если пробивает. Теряет свойства. Рассеивается», — пояснил он.

Завгар похвастался и показал квадроцикл, который собрал сам. Мотор — от «Оки», задний мост от Mercedes, амортизаторы от автомобиля, рычаги самодельные. Используют его как для перевозки деталей по территории, так и при эвакуации.

Завгар обваривает броней и боевые машины. Так называемые мангалы — изобретение российских бойцов. Впервые их начали использовать против американских противотанковых ракетных комплексов Javelin, которые наносили удары сверху в самое уязвимое место — танковую башню, где самый тонкий слой брони. Тогда защитные решетки принимали удар на себя. Броня оставалась невредимой.

Как пояснил водитель-механик бронетранспортера с позывным Меч, противотанковая управляемая ракета (ПТУР) не сможет пробить такую защиту, застрянет в решетках.

Модифицированные системы противовоздушной защиты поставлены на поток. «Царь-мангалы» разъезжаются по основным участкам фронта. Ремонтные подразделения приморских морпехов работают над стальным апгрейдом круглосуточно. Боевая техника на передовой нужна для дальнейшего наступления.

27 мая корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как расчет самоходной гаубицы «Мста-С» группировки российских войск «Восток» уничтожил опорный пункт ВСУ в районе промышленных ангаров на севере Урожайного на южнодонецком фронте.

24 марта Минобороны РФ показало, как специалисты ремонтно-восстановительных подразделений группировки войск «Восток» приступили в зоне спецоперации к апробации экспериментального мобильного аддитивного комплекса для изготовления высокодефицитных деталей, используемых при ремонте поврежденной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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