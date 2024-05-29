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Военное обозрение

Показаны кадры работы турецкой системы обнаружения мин Yener

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Источник изображения: topwar.ru

Недавно переданная турецкой армии система обнаружения мин Yener, которая была разработана местной компанией Aselsan, прошла «боевое крещение», приняв участие в учениях EFES 2024. Соответствующие кадры были показаны прессой.

В рамках сценария учений Yener успешно выполнил свою задачу и осуществил обнаружение мин. Найденные им взрывные устройства были уничтожены саперной группой с помощью роботизированного манипулятора, названного Çaki и также созданного Aselsan.

Источник изображения: topwar.ru

Yener предназначен для обнаружения, идентификации и маркировки самодельных взрывчатых устройств и мин с помощью имеющегося у него специального оборудования. Комплекс оснащен радарами и металлоискателями, которые размещены в выдвижных устройствах, находящихся спереди и по бокам бронемашины. Это позволяет системе искать мины, расположенные как под дорожным покрытием, так и по обочине.

Наблюдение осуществляется посредством электрооптической системы. Имеется комплекс самозащиты от помех.

Источник изображения: topwar.ru

Çaki

Благодаря новому поколению радиолокационных алгоритмов, способных обнаруживать угрозы разного типа и масштаба и на различных типах местности, Yener внесет значительный вклад в боевой потенциал вооруженных сил Турции

- отмечается в издании SavunmaSanayiST.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Компании
Aselsan
Проекты
Военные учения
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